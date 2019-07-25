當了爸爸後就孩子第一優先？　4大原因要把妻子放在孩子更前面

有了孩子後，我們總是不自覺把孩子擺在家庭的第一順位，忽略了另一半的需求，甚至夫妻還會因為育兒問題而關係越來越疏遠，其實，婚姻的健康程度對孩子的成長有非常大的關聯…

一名國外作家，同時也是為人父親的Mike Berry在部落格上發表了一篇文章，闡述妻子永遠是他心中的第一順位，重要程度勝過孩子，他認為婚姻的健康是維持幸福家庭的基石，也是孩子成長中最具影響力的。

當然，此文一出獲得廣大迴響，有深受啟發的，也有大力抨擊的，但這位爸爸的論點，的確有我們可以參考的價值。

Mike認為婚姻的健康是維持幸福家庭的基石，也是孩子成長中最具影響力的。（《超人特工隊》劇照）

每天一定留時間與妻子獨處

Mike Berry與妻子Kristin結婚19年，共同撫育了領養的8個孩子，其中有孩子也已經結婚生子，他們夫妻同時扮演著父母與祖父母，是個非常幸福和樂的家庭。

Mike表示，每天晚上8點半就會開始要已經10幾歲的女兒回房間休息，最晚9點15分一定要進房，女兒每次都爭論：「我們已經長大了，為什麼還要9點15分以前上床睡覺？」但Mike跟女兒說：「你不一定要睡覺，我只是要求你離開客廳，我跟媽媽因為工作已經整天沒見面了，我們需要時間獨處。」

Mike表示，每天晚上8點半就會開始要已經10幾歲的女兒回房間休息。（《超人特工隊》劇照）

Mike進一步解釋，「我們在孩子身上花了很多時間與精神，但並非所有，我們深愛著孩子，永遠都是他們的依靠，且可以給予他們無限的支持。」

「只是除了孩子以外，還有『我們』。我要確保我與妻子的婚姻關係是牢固且健康的。」為什麼呢？Mike列舉以下4大原因：

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說實在，父母總是為了孩子疲於奔命，沒錯，孩子的確需要你，Mike也不否認孩子真的很重要，但不應該把他們當作生命中的一切，孩子更不是你的朋友，更不是你們的工作。Mike表示，家長關心孩子之前，應該先照顧好夫妻關係，當孩子看到父母相愛，他們就會確信自己是被愛的，更重要的是，他們會對自己與這個世界充滿信心。

這就是為什麼Mike把妻子擺在比孩子更前面的位置，我們不需要整天和孩子膩在一起，請騰出時間在另一半身上，Mike除了規定每晚9點前孩子必須進房，讓他們夫妻獨處以外，每個月也會與妻子安排約會，為的就是讓婚姻關係更健全、堅固。

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】