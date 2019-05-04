兒童Car Seat　專家話其實要「倒轉坐」到4歲！睇埋其他父母須知

隨著政府提倡兒童交通安全的重要性，汽車座椅可以說越來越普及，但光是汽車內裝一台汽座還不夠，使用上更是要用對，在關鍵時刻絕對能保孩子一命。我們都知道1歲以下的嬰幼兒，汽座要反著坐，但其實根據國外實際研究，「反著坐」最好到4歲，原因是……

你以為孩子坐在汽車坐椅就保證安全了嗎？近期台灣兒童因未正確乘坐安全座椅或未乘坐安全座椅，導致事故死傷的新聞頻傳，據當地交通部道路交通安全資料整合與分析平台統計顯示，2018年共有962名12歲以下兒童於乘坐汽車時因交通事故而死傷，為兒童涉及交通事故死傷的第二名，僅次於第一名的機車（共5,166名死傷）。

進一步比較近5年12歲以下兒童使用保護裝備（包括：安全帶、安全座椅）的死亡率：有使用保護裝備無造成任何兒童死亡，反觀若未使用保護裝備，則有16位兒童在車禍中喪命！

因此，開車載孩子外出時，請家長務必依規定讓嬰幼兒使用安全座椅，確保性命安全！千萬別再貪圖一時方便而未讓兒童坐在汽座上，因為意外往往發生在「認為路途短沒關係」的時候！

千萬別貪圖一時方便而未讓兒童坐在Car Seat上。（Amazon.com）

兒童汽座「反著坐」，可減低73%頸部撞擊力

除了倡導家長應讓孩子正確使用汽座，2歲以下幼童最好反向乘坐，減少事故發生時頸部的衝擊力。靖娟基金會引用美國兒科醫學會研究，乘坐安全座椅可降低71％的死亡率，後向乘坐的安全性更高於前向乘坐75％，主要是因為0～2歲的嬰幼兒因頸部骨骼尚未發展完整，容易發生事故時因「甩鞭效應」導致脖頸劇烈搖動而斷裂，研究也顯示乘坐後向式安全座椅，能在事故發生時有效降低73％的頸部撞擊力，進而降低傷亡。

根據國外許多研究資料均指出，幼兒的頭頸最為脆弱，尤其頭部佔嬰兒身體比例的25%，如果發生車禍兒童受到撞擊往前傾，反作用力會讓脊椎跟頸部晃動比較厲害而導致受傷，而後向式坐椅的設計可以完全包覆與支撐兒童的頸部跟脊椎，發生撞擊時安全座椅會在兒童後面支撐，不會傷害到頭頸，可大幅降低受傷風險。

靖娟基金會林月琴執行長表示，許多國家做法如瑞典早已於1960年代將後向式安全座椅乘坐年齡延長至4歲以下；美國（紐約、加州）目前也已強制兩歲以下必須乘坐後向式安全座椅，反觀台灣當前法規僅訂1歲以下或體重未達10公斤應乘坐後向式安全座椅，應與時俱進的保障孩子之行車安全，希望推動安全座椅後向式乘坐年齡從1歲延長至2歲，以維護兒童乘車安全。

4步驟檢查，座椅是否正確安裝（點擊下圖）

別因孩子哭鬧一時心軟！安撫孩子乘坐3大重點

家長一定遇過小孩哭鬧不願配合乘坐座椅，但千萬別一時心軟而把孩子抱著安撫而不坐汽座，林月琴執行長提出以下3大安撫重點，提供給爸媽參考（點圖閱讀）↓↓↓

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】