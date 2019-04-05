【夫妻關係】BB出現令大家多咗嗌交、互相抱怨？專家：溝通好重要

有了孩子之後的忙碌生活，夫妻之間的溝通機會相對減少，應該把握機會有話就直說嗎？專家表示，正向、清晰的說出自己的需求，建立良好的溝通循環，有話直說是對的！

專家表示，正向、清晰的說出自己的需求，建立良好的溝通循環，有話直說是對的！（電視劇《BB來了》劇照）

【夫妻溝通常見阻礙】

在溝通的過程中，有時候太迂迴並不是一種好的方式，有話直說其實沒有問題，但如果帶着情緒在裏頭，那就不一樣了，輔導心理學家林萃芬表示，在輔導經驗中，經常看到關於夫妻間溝通的幾個阻礙如下：



阻礙1：情緒化表達，主題不清晰

「小孩的事你都不管，都是我一個人在管！」光是這句話就有非常多的溝通障礙在裏頭！不僅主題不清晰，講話的口氣跟情緒都讓對方覺得不舒服，對方會感覺好像都只有你一個人在做，我都沒有做！非常容易激怒對方，對方情緒馬上就起來了！

阻礙2：用抱怨的方式來贏得關懷

「你知不知道我帶孩子很累！」，「我每天在家帶孩子，快悶死了！」媽媽需要的其實是溫暖的回饋，但卻用負向的方式來吸引另一半的關心與注意，這樣很容易得到反效果，對方可能馬上回說：「我在外面工作不累嗎？不然我們來交換好了！我在家顧小孩，你去上班賺錢！」衝突於是發生。



阻礙3：反向作用的溝通

產後媽媽：「你累了吧？要不要回家休息？」先生回答：「你確定嗎？」產後媽媽：「我確定，因為醫療人員照顧我比你照顧的好，你可以回家休息。」結果先生就回家了。先生一走，媽媽就在月子中心裏哭泣。媽媽其實非常渴望對方的關懷，卻沒有說出自己的需求。又用了這樣的語言，非常容易誤導對方。

「你聽她的話就慘了啦！」 輔導心理學家林萃芬提到，在輔導室裏面常會聽到當事人的先生告訴我說，「你聽她的話就慘了啦！」通常聽到這樣的話，就可以預料他們在溝通上有很多是反向的問題。夫妻之間如果用很多反向的溝通模式，一來很容易誤導對方，二得不到你要的，三又容易引發衝突，怎麼算都得不償失！

夫妻之間如果用很多反向的溝通模式，一來很容易誤導對方，二得不到你要的，三又容易引發衝突，怎麼算都得不償失！（電視劇《BB來了》劇照）

【理解另一半的感受】

夫妻在有了孩子之後，上述這些類型的溝通問題真的會多很多。因為在雙方都很疲憊的狀況下，的確較難有一個良好的溝通。輔導心理學家林萃芬表示，自己就遇到好幾個當事人，都是剛生完小孩、還在坐月子的時候，就不顧自己身體的狀態，衝過來做輔導。想見她們的心理壓力有多大！輔導心理學家林萃芬提醒：「一個女人剛當媽媽的時候，身心的負荷是非常大的，這樣的狀況下很需要別人的關懷。」



1. 心理非常需要被支持

媽媽從懷孕開始，不只是身體累而已，賀爾蒙開始轉變，容易有產前產後憂鬱症的發生。尤其是新手媽媽，不知道孩子該這樣好還是那樣好，非常需要被支持，被關懷，很需要有經驗的人幫忙，給她力量而不是指責。輔導心理學家林萃芬認為，此時媽媽最需要的不是只有食物（坐月子）的照顧，非常非常需要的是怎麼樣照顧自己的情緒、消化自己情緒的方式。

媽媽從懷孕開始，不只是身體累而已，賀爾蒙開始轉變，容易有產前產後憂鬱症的發生。（電視劇《BB來了》劇照）

2. 腹式呼吸排情緒宿便

就像我們每天吃東西都要上廁所一樣，每天做腹式呼吸，可以幫助媽媽把累積的負面情緒排出去，藉由吐氣的時候，把不舒服的情緒和感受都丟掉，就不會有情緒的宿便。媽媽需要找到一些消化情緒的方式，除了簡單的腹式呼吸之外，每個人的情緒都存在個別差異，這些個別差異就要有不同的情緒引導方式。輔導心理學家林萃芬補充，心理學家做很多都不如先生做一點點。



3. 把握懷孕階段來溝通

因為在懷孕階段的時間相對多很多，只要把孩子生下來後就是忙得焦頭爛額了。輔導心理學家林萃芬建議，生產前先和先生進行溝通，這個時候先生溝通的意願通常也高。在輔導室裏，輔導心理學家會帶領先生去了解一個女人從懷孕、生產到產後，身心可能歷經哪些變化，媽媽生產後可能出現的各種不同狀況，包括身心上有很多是不能自我控制的，生理影響到心理的情況，讓媽媽可能產生高度焦慮或情緒失控。如果另一半能夠事先理解，不要把這樣的狀況解讀成她不斷地在抱怨，輔導心理學家林萃芬提醒，現在的情況也不在媽媽的控制範圍內！

懷孕階段的時間相對多很多，只要把孩子生下來後就是忙得焦頭爛額了。（電視劇《BB來了》劇照）

【讓溝通達到最大效果】

夫妻在有了寶寶之後，第一個睡眠一定被壓縮！此外，媽媽光是要不斷地餵奶，注意孩子的一舉一動，心理能量的耗損就很大。這個階段裏，如何營造一個正向、輕鬆的氣氛，又能快速且有效的進行溝通，是夫妻相處要多費心的部分。



1. 說出你心中的期望

夫妻之間有情緒的當下很難溝通，輔導心理學家林萃芬建議，待情緒平緩之後再溝通。溝通時切記不翻舊帳，把你看到的現象說出來，你希望對方怎麼做是比較有幫助的，把你的期望說出來而非指責對方。這件事我希望你怎麼做，而不要說你為什麼不這樣做，正向說出自己的需求。

這個階段裏，如何營造一個正向、輕鬆的氣氛，又能快速且有效的進行溝通，是夫妻相處要多費心的部分。（電影《紀念日》劇照）

2. 傾聽和反應的技巧

在跟他人溝通時，如何有自我表達的技巧，讓別人更了解你，這點很重要。此外，聽的那一方相對要有傾聽和反應的技巧。當另一半丟出情緒話，輔導心理學家林萃芬建議，聽到之後不妨多加思考與解讀，他對我講這句話是要跟我表達什麼？分享你接受到的含意，而不是馬上給對方一個回馬槍。



3. 進行正向的溝通循環

「進行輔導時，我不會糾正當事人，而是示範給他看。」輔導心理學家林萃芬說明，「同樣一件事，用A說法和B說法，你覺得有什麼不同？」當事人也會分析，A說法比較聽得進去，B說法聽了不舒服。然後試着詢問當事人有沒有可能用A說法？這樣就能漸漸在夫妻之間建立正向的溝通循環。

在跟他人溝通時，如何有自我表達的技巧，讓別人更了解你，這點很重要。（電影《單身男女》劇照）

4. 積極聆聽並照顧感受

先生因為不是生寶寶的人，懷孕到產後的歷程到底經驗了什麼很難體會，輔導心理學家林萃芬提醒，先生最最重的是「積極聆聽」並「照顧感受」。聽到對方的內容與感受，聽到對方在告訴你什麼。照顧則有兩種，心理的照顧有時比生理更加重要。給太太心理支持的力量，真的好重要！



5. 共同參與育兒生活

很多夫妻間的吵架，從坐月子中心就開始了，例如：太太覺得待在月子中心還是好累，先生表示花這麼多錢就是要你好好休息，妳卻還在那邊忙東忙西！太太想的是，我們之後就要回家了，什麼都不會弄，寶寶怎麼辦？「讓我們一起學！」是此時最好的解答，該學習的不是只有媽媽，爸爸也需要一起，跟着護理員學習如何照顧寶寶的大小事，日後做媽媽的得力神隊友而不是幫倒忙的豬隊友。

很多夫妻間的吵架，從坐月子中心就開始了，例如：太太覺得待在月子中心還是好累，先生表示花這麼多錢就是要你好好休息，妳卻還在那邊忙東忙西！（電影《原諒他77次》劇照）

【休一段育嬰假跟小孩相處】

「我們有很多男性心理學家紛紛休育嬰假，回家帶小孩！」輔導心理學家林萃芬分享，這種情況其實在外國很普遍，譬如太太休育嬰假一年，之後換先生休一年。夫妻雙方都很有參與感，輪流照顧孩子，然而我們就比較沒有這樣的觀念，誰擅長就誰一路照顧到底！孩子的照顧是需要分擔的，這個分擔不該只是下班回來以後的照顧。

輔導心理學家林萃芬 學歷：台灣國立台北教育大學心理與諮商研究所碩士 著作：《鍛鍊心理肌力》時報出版 現任：台灣諮商心理師公會全聯會媒體公關主任、台灣中華人事主管協會講師、台灣松德精神科診所輔導心理學家、台灣聯合心理諮商所輔導心理學家、台灣東吳大學兼任講師

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】