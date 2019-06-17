【眼挑針】幼兒衛生意識較差易長眼瘡　專家教你兩招預防及治療

相信很多人小時候都曾聽過長輩說「偷睇人沖涼會生眼挑針」，藉以告誡小孩不要看不該看的事，到底是兩者之間真的有關連，還只是古人隨意拼湊的組合？眼科專科醫生葉佩珮指出俗稱眼挑針的疾病其實是「眼瘡」，成因主要是眼瞼板油脂腺堵塞，而「偷看不該看的」也有可能導致眼瞼板油脂腺堵塞，也不只是傳言。

不論是閱讀還是用電腦，當聚精匯神時眨眼次數便會減少，從而增加油脂腺堵塞的機會。 葉醫生指眼瞼板，上、下眼瞼都有，內藏大量油脂線，當眨眼時、上下眼皮開合接觸時便會將淚水平均分佈在眼球表面，藉此沖走黏在眼球上的髒物及積出眼瞼板內的油脂，以補充淚膜中的油脂層。當任何一條油脂腺堵塞，油脂便會積聚於眼瞼板內，長期積聚便有機會滋生細菌或發炎，形成眼瘡，於眼皮長出突起物，或於眼瞼邊長出一粒白色物。 「很多人都不知道眨眼的重要性，當人聚精匯神時，眨眼次數更會減少一倍。」葉醫生解釋當人精神緊張，例如捱夜工作時，油脂分泌便會增加，同時因集中精神而減少眨眼次數，從而增加油脂腺堵塞的機會，「這樣解釋睇衰嘢會生眼挑眼也有少少關係，但並不是因為看了甚麼，而是因很集中精神時導致眨眼次數減少。」

捽眼有機會把髒物帶進眼睛，增加油脂腺發炎的機會。 捽眼或會形成眼瘡 除了眨眼次數，捽眼也是主要原因之一，葉醫生解釋捽眼這動作很容易讓油脂腺堵塞，如沒及時發現及治療，便會形成眼瘡，嚴重的更要動小手術，把眼瘡𠝹開及清走膿液。葉醫生指曾經為一名小孩𠝹9粒眼瘡。葉醫生除了女仕會因化妝及卸妝不撤抵而易生眼瘡外，幼兒亦經常及容易會長眼瘡，她解釋因為小孩衛生意識較差，又很喜歡捽眼，稍有眼乾眼痕等不適便揉眼睛，卻沒留意手部是否乾淨。 至於眼瘡的治療方法，塗藥膏或服用抗生素可減低眼瘡發炎，而堵塞的油脂腺就要靠碌雞蛋來處理，因為熱雞蛋可把堵塞的油脂溶化，而碌的動作則可把溶掉的油脂推出來，她提醒熱雞蛋的溫度應至少有43℃，不用剝殼，用薄毛巾或紗巾包著，每日碌三至四次便可。

碌雞蛋利用熱力和按壓梳通堵塞的油脂腺