水泡冇救生作用！玩水上活動　3類兒童安全陷阱要留意

夏日炎炎，參與不同水上活動消暑自然是很多家庭的選擇。享受親子樂之餘，大家又知道其中潛藏不少危機嗎？充氣水泡和手袖竟然不能保護孩子？美國兒科醫學會（AAP）近日公佈了三類幼兒游泳安全貼士，讓我們一起來享受安全的水上活動吧！

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泳池陷阱：

1. 充氣游泳輔助設備非100%安全

小朋友還未諳水性，不少家長會選購一些充氣游泳輔助設備，例如水泡、水袖放在泳池讓小朋友使用，認爲這樣便足夠確保小朋友的安全，其實這是一個謬誤！AAP特別指出，常見的兒童充氣手袖不足以代替救生衣，並提出這些游泳輔助設施不但沒有救生用途，更可能使家長和小孩對溺水的警覺性下降，反而增加風險。該會建議，要保證兒童安全，應全程為兒童穿著合身有認證的救生衣。

2. 照顧者不能「齋坐」

獨留兒童在泳池固然不行，而泳池旁的照顧者也不能「齋坐」，而必須留神泳池情況，也不能被手機影響注意力。假如小朋友正在學習游泳的階段，最好有一名大人在水中陪同以提供及時的幫助。

3. 充氣水池暗藏危機

即使不去公眾泳池，使用家用充氣式泳池供兒童玩耍，家長也不能因水池只是放置於家中花園而掉以輕心。使用這類水池時除了注意看管孩子外，要額外留意泳池的外圍，因爲充氣式泳池的「池邊」柔軟，容易令小孩在旁行走時，意外跌入水池而遇溺。AAP建議，最佳的處理是為水池也安裝圍欄，減低風險。

4. 留意泳池去水口的安全風險

外國亦曾有兒童捲入泳池排水口的意外，AAP提醒，泳池排水口的吸力有機會導致兒童和成人溺水，在小朋友下水前，家長可細心留意排水口蓋有否鬆脫。如果發現問題，要馬上向泳池管理人報告，以免發生危險。