水泡冇救生作用！玩水上活動　3類兒童安全陷阱要留意

夏日炎炎，參與不同水上活動消暑自然是很多家庭的選擇。享受親子樂之餘，大家又知道其中潛藏不少危機嗎？充氣水泡和手袖竟然不能保護孩子？美國兒科醫學會（AAP）近日公佈了三類幼兒游泳安全貼士，讓我們一起來享受安全的水上活動吧！
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泳池陷阱：
1. 充氣游泳輔助設備非100%安全
小朋友還未諳水性，不少家長會選購一些充氣游泳輔助設備，例如水泡、水袖放在泳池讓小朋友使用，認爲這樣便足夠確保小朋友的安全，其實這是一個謬誤！AAP特別指出，常見的兒童充氣手袖不足以代替救生衣，並提出這些游泳輔助設施不但沒有救生用途，更可能使家長和小孩對溺水的警覺性下降，反而增加風險。該會建議，要保證兒童安全，應全程為兒童穿著合身有認證的救生衣。
2. 照顧者不能「齋坐」
獨留兒童在泳池固然不行，而泳池旁的照顧者也不能「齋坐」，而必須留神泳池情況，也不能被手機影響注意力。假如小朋友正在學習游泳的階段，最好有一名大人在水中陪同以提供及時的幫助。
3. 充氣水池暗藏危機
即使不去公眾泳池，使用家用充氣式泳池供兒童玩耍，家長也不能因水池只是放置於家中花園而掉以輕心。使用這類水池時除了注意看管孩子外，要額外留意泳池的外圍，因爲充氣式泳池的「池邊」柔軟，容易令小孩在旁行走時，意外跌入水池而遇溺。AAP建議，最佳的處理是為水池也安裝圍欄，減低風險。
4. 留意泳池去水口的安全風險
外國亦曾有兒童捲入泳池排水口的意外，AAP提醒，泳池排水口的吸力有機會導致兒童和成人溺水，在小朋友下水前，家長可細心留意排水口蓋有否鬆脫。如果發現問題，要馬上向泳池管理人報告，以免發生危險。
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沙灘及開放水域要留意：
1. 只在有救生員的水域進行水上活動
香港不是每個沙灘有救生員當值，開放水域的情況比游泳池複雜得多，為保證小朋友的安全，AAP强調家長選擇游泳地點時必須確保該水域有救生員當值。
2. 告訴小朋友遇上裂流的應對方法
開放水域的裂流（Rip current）會把泳客帶離海岸邊，造成溺水意外。家長可以告訴孩子遇到裂流是不要驚慌，嘗試沿與海岸平行的方向游離裂流，再返回海岸。
3. 不要讓孩子獨自潛水
海岸的水深沒有標示，經驗豐富的泳手都可能失手。家長須提醒孩子不應在沒有成人的陪同下獨自潛水。
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船上活動小心安全：
1. 成人應以身作則
很多時候家長只顧小朋友的安全已分身不暇，忘記爲自己穿戴安全裝備。爸媽要向孩子樹立一個好榜樣，無論大人還是小朋友參與其他水上活動時都需要佩戴合適的安全裝備，例如進行遊艇活動時穿好救生衣。
2. 至少一名船上照顧者
無論家長們是否親自操作船隻，都要安排一名清醒、不受藥物及酒精影響的照顧者看管船上兒童。