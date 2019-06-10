【爸媽補習班】中耳炎與游泳有關嗎？　兒科醫生：嚴重者併發腦炎

中耳炎是小朋友的常見疾病。不少家長也有疑惑：難道是帶小朋友游泳、洗澡水入耳，令他們患上中耳炎嗎？原來通通無關！兒科專科陳欣永醫生詳細解釋中耳結構，講解為什麼小朋友較易患上中耳炎，以及中耳炎的處理和併發症危機。

由於小朋友在7歲前，耳咽管較平，因此當他們患上呼吸道疾病時，細菌很容易沿着鼻咽道、耳咽管上到中耳的空間，令小朋友感染到中耳炎。3、4歲的小朋友有6、7成都曾試過患上中耳炎。

陳醫生：其實耳朵分為外耳、中耳、內耳，外耳就是耳殼到外耳道、再到耳膜的位置；中耳就是耳膜到內耳中間的空間，中耳內有3個聽小骨，加上耳咽管 再通向鼻咽道。

Q：與耳朵入水有關嗎？

陳醫生：很多家長都會問，明明和他沖涼時沒耳朵入水；是不是因為游泳引發呢？其實都是無關的。即使耳朵入水，也只是外耳的部分，不會影響到中耳，因此不是這個原因導致中耳炎的。

（PhotoAC圖片）

Q：中耳炎病徵是什麼？

陳醫生：小朋友患上中耳炎的話，第一個病徵是發燒，因為中耳炎的成因是有（細菌）感染，但也有一部分的中耳炎是沒有發燒病徵。想知道小朋友是不是患上了中耳炎，家長可以看看小朋友會否情緒暴躁，尤其BB無法告訴別人，只可以從他們細微的動作去察覺得到，例如睡眠不穩、經常撥耳朵、抓耳朵、撩耳朵；到年齡大點的小朋友就能表達，他們可能會說「好像有點耳鳴」、「聽力有點不」或是「耳朵痛」，這都是中耳炎的病徵。而大部分中耳炎也會附帶呼吸道感染的病徵，例如咳嗽、鼻水等。

Q：中耳炎一定要看醫生嗎？

陳醫生：有中耳炎一定要看醫生。我們會判斷，假如是細菌感染到中耳炎，便需要用上抗生素去治療，再嚴重些的話，我們見過（患者的）耳膜會穿，有積水流出，需要動小手術。如果長期治療不癒，中耳內部有積水，也恐怕會影響聽力、傷害內耳細胞。

而且中耳和腦部也很近，中耳炎也能引發腦膜炎，我也處理過一個個案，（患者）由肺炎鏈球菌引發中耳炎，同時引發到腦膜炎，這是很嚴重的感染。

Q：中耳炎可預防嗎？

陳醫生：中耳炎是由感染而引發，因此做好衛生、勤洗手，減少傷風感冒的機會，自然就能減少中耳炎的發病機會。的確在小朋友身上，中過一次中耳炎，更易再次患上中耳炎。