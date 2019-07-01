《大偵探福爾摩斯》小說搬上螢幕　作者厲河：要做自己有熱情的事

本地暢銷兒童小説《大偵探福爾摩斯》電影版即將上映，我們邀請了作者厲河為讀者介紹這部電影的幕後製作及他本人的創作歷程。 攝影：黃寶瑩

動畫電影《大偵探福爾摩斯 逃獄大追捕》改編自厲河老師的同名小説《大偵探福爾摩斯系列》。製作組之所以採用《逃獄大追捕》是因爲原著的篇幅適合兒童，在成人角度卻稍短，而這個故事包含三方勢力之間正邪對決，使人物關係和電影情節更豐富，可見電影同時照顧了大人小朋友的觀影需求。除了内容長度方面比較適合改編電影外，小説以案件和追捕疑犯作包裝，實際交代了一個圍繞父女親情的故事，使父女情、推理和動作元素貫穿電影。

説起動作元素，動畫比小説多了不少動作場面。厲河表示馬車、汽車、囚車追逐戯拍得十分緊張刺激，一些細節例如福爾摩斯的動作、表情、整個氣氛也很貼合書中設定，超乎他的想象。他對動畫組小説的理解十分滿意，認爲絕對能延續原作的風格。

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厲河老師的小説在香港及内地大受歡迎，小朋友看得開心之餘，家長亦因爲孩子看完故事後能學到科學原理而支持小朋友閲讀。但原來《大偵探福爾摩斯》本來只是爲了配合雜誌主題在小説中加入科學常識，結果發現效果極好，受父母和孩子歡迎，成爲這本書的特點。

插圖在避開屍體的同時，向讀者展示證據。 雖然有家長擔心難以向小孩子解釋角色的死亡，厲河認爲福爾摩斯系列始終是推理故事，不能避開殺人的情節。沒有死亡也難以建構精彩的推理故事，所以插圖會利用遠鏡避開屍體，但一定會表現案發現場和證據，讓小朋友發現證據，一起思考。

厲河表示，「小朋友的書一定要有嘢玩」，他想到在書末加入科學實驗，讓他們明白在案件應用的科學原理。小朋友嘗試做，還覺得挺有趣的。又在結尾加幾則搞笑的四格漫畫，他們看完後可以「笑一笑」，平衡破案之後的心情。 各位讀者有沒有好奇厲河老師的靈感從何而來呢？原來當他看見一些社會新聞，例如水源污染、黑心食品，便會搜集資料，把問題拿出來當主題再創作故事。日常生活亦激發他的創作靈感，厲河說廣泛閲讀所累積的知識就好比一張網，「網住」突如其來的靈感。對作家來説廣泛閲讀十分重要，但他認爲家長不應强迫孩子閲讀沒有興趣的書本，强調要尊重孩子的興趣。

最後，厲河勉勵小讀者們要做自己有熱情的事，因爲「做每一件事，要有熱情才能成功」。正如他喜歡柯南道爾筆下的偵探故事，萌生改編的念頭加上機緣巧合下才有了《大偵探福爾摩斯》系列。

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