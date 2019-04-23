【世界閱讀日】陪伴港孩20年將停刊　木棉樹主編：最重要有好奇心

今日是世界閱讀日，「書本」可說是陪伴小朋友成長的必需品，市面上給兒童閱讀的刊物也許很多，但要找到一本香港兒童文學刊物能屹立二十載的，也許只有《木棉樹》。《木棉樹》在1998年創刊，而因出身於中文大學哲學系畢業的主編黃雅文的健康理由，即將在今年6月推出第203期後正式停刊。 作為兒童刊物的編輯，她不希望小朋友閱讀《木棉樹》時變成一種壓力，她希望《木棉樹》能陪小朋友一起「吹水、發白日夢，講無聊話題」！ 攝影：李紫銘（部分圖片由受訪者提供）

現代小朋友知識水平高 專注力和耐性則減少

《木棉樹》的內容會透過讀者的投票、意見，觀察讀者喜歡那些欄目或希望增減甚麼內容作調整。例如以往有小朋友希望有偵探、常識類的內容，便嘗試加入這些元素；到近年多了小朋友關心時事，因此多了和社會議題有關的欄目。

黃雅文以自己的編輯角度指：「現代小朋友的知識水平比以往的小朋友高很多，他們的視野更廣，以前的小朋友也許不問世事的較多，現在的小朋友會關心時事。回想起自己的年代，書本是很珍貴的東西，自己試過一口氣看完整本書，再和同學分享『這本書不好看，千萬不要浪費時間』，可想而知在以前的年代，大家會比較珍惜。因此，在時代的轉變下，內容編排傾向把吸引的點放在更早的位置，不然小朋友便沒有興趣看下去。」

不要埋沒小朋友本能 我們不是教科書 黃雅文認為小朋友就是有一種想探索一切，對身邊事物抱有好奇心的本能：「世界很大而且很複雜，我們很渺小，渺小得無助、渺小得可怕。但正正是因為複雜，才有有趣的地方！」對萬物抱有好奇心，他們便會自動去學習，去解決事情。 試過有家長說自己小朋友作文差，看《木棉樹》又有沒有幫助。黃雅文強調：「我們是一本『閒書』，沒有功能性，不能立竿見影地改善小朋友成績，刊物內容都是小朋友想看的，類似大人看八卦雜誌的道理，現在小朋友的生活已經很充實，我們希望能延長小朋友的童年，畢竟過了某個年齡，想像力和好奇心都會開始減卻。」

做編輯最難是不能有「自己」

多年編輯工作的經驗當中，黃雅文認為最困難的是平衡自己的喜好和實際內容的好壞，有時這篇文章是一篇好文章，但你不喜歡，你就要作抉擇。而且不同其他大型出版社，可能會有多位編輯開會檢討內容，礙於人手問題，她常常像個傻子般和自己自言自語地「開會」，目的就是把個人喜好的影響減到最低。

另一樣困難就是小朋友知識水平上升，想知道的東西不少涉及專業知識，例如黑洞是甚麼，作為文科生的自己便要四出找相關人士代為解答，收到解答後有時連自己也看不懂！基於有不少內容非自己能撰寫得好，例如偵探類文章，因此推出了一段時間便因為太吃力而中止了該欄目。

我不是苦行僧

在香港做兒童刊物不是一件容易的事，黃雅文眼見不少兒童刊物一本接一本停刊，自言欠奉商業頭腦的她也不知是否代表這行業難做！不過《木棉樹》亦非一帆風順，自己當初創刊，只是還自己一個心願，因為她希望自己小時候能有這種刊物閱讀，小時候沒有便想長大後自己創立。

最初創刊只是抱著一試心態，打算花光積蓄便結束，從沒想過一做便二十餘年。做兒童刊物最大負擔是印刷費和稿費，初期更要自己深夜去做配音工作維持收入，中途試過遇上困難，也是一篇在《中大校友》的報導拯救了《木棉樹》，報導刊出後收到不少師兄師姐贊助。

縱使在外人眼中做這一行很困難，但自己仍苦苦堅持實是難能可貴，不過黃雅文直言很怕這種把她形容得「偉大」的言論，她補充：「自己不是大家想像中的那般『苦行僧』，我現在不是沒有收入，只是不高。但我相信大部分香港人和我一樣，能從事一個自己喜歡的行業，即使人工減一些也願意！」

閱讀的重點不是知識 而是保有好奇心

兒童文學的定位是內容上小朋友不難讀懂，可以帶給閱讀者成功感，能討小朋友喜歡的讀物。最後作為這二十多年來《木棉樹》的惟一主編黃雅文留下一句作結：「對一個童書編輯來說，孩子學到的知識多一點或少一點，其實都無所謂，關鍵是他能保有對這個世界的好奇和想像，並在閱讀中得到力量。」

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