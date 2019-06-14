【親子閲讀】藉繪本解釋香港現況　在家給孩子上公民教育課

近日《逃犯條例》引起社會很大的迴響，很多小朋友對這次事件感到好奇，家長也希望借童書的故事，將近日富爭議性的話題向小朋友進行公民教育，繪本教育工作者黃巧書（肥哥哥）認為以故事書是小朋友最佳的夥伴，由於故事的題材內容、圖畫也容易讓小朋友理解和產生共鳴，亦貼近生活，希望家長可以藉著故事書讓小朋友建立正確的價值觀，非常適合向孩子解釋目前的社會現狀。

肥哥哥認為以故事書是小朋友最佳的夥伴，由於故事的題材內容、圖畫也容易讓小朋友理解和產生共鳴，亦貼近生活，希望家長可以藉著故事書可以讓小朋友建立正確的價值觀，我特別介紹以下3本書，非常適合家長向孩解釋目前的社會現狀。

《野狼的肚子我的家》 作者：麥克‧巴奈特 故事內容：一個題材比較「暗黑」，故事裡充滿矛盾但又能引發讀者不斷思考的故事。 故事是講述老鼠被野狼吃掉了，住在野狼肚子𥚃面的「老住客」鴨子著老鼠好好享受在野狼肚子的生活，畢竟每天總有源源不絕的美食送來。雖然再也看不見陽光，但好處是也不用擔心在森林擔驚受怕，被獵物吃第二次。所以鴨子和老鼠算是學懂了隨遇而安？還是有點斯德哥爾摩症後群呢？不同人可能有不同想法吧。 這類型的故事未必會為預設的情景提供一個滿意的答案，亦不一定是一個完美結局（Happy Ending)。跟現實一樣，有一點殘酷，有一點矛盾。而故事𥚃的留白就是最好的討論時間。

(圖片由受訪者提供) 《大餓狼和小豬村》 作者：宮西達也 故事內容：「宮西達也」的狼豬對決故事系列往往能贏取小讀者的心，因為故事情節就是「情理之中，意料之外」地充滿驚喜，團結是很大的力量。 本來狼的利爪和尖牙力量強大，要獵殺一隻手無寸鐵的豬可以説是易如反掌。但故事驚喜的地方，就是一些理所當然發生的事，原來是有可能作出改變。哪怕嚇跑野狼的過程是多荒謬、多爭議，但讀者就是希望看到完美的結局。是的，大部分人都期待完美的結局。

(圖片由受訪者提供) 《被欺負時可以打回去嗎？我不想傻傻被欺負》 作者：高大永 故事內容：講述一個身材高大的小男生常常欺負主角，令他經常發惡夢！終於有一天他忍不住問爸爸：「我可以跟別人打架嗎？」欺負你的人通常是比你強！比你大！比你惡！但我們要怎樣保護自己呢？這個價值觀-家長們或可借這件事，這本書與孩子好好討論！

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《征服者》 《征服者》 作者： 大衛．麥基 故事簡介： 究竟戰爭是怎麼開始的？戰爭令人不得不雜鄉別井，但要如何才可以化干戈為玉，原來是愛與聆聽，此書將「戰爭與和平」這個嚴肅的議題，利用生動的手法展現出。故事講述從前有一位將軍，幾乎征服了所有的國家，唯一沒被他征服的是，一小、非常小的小國家，小到將軍向來不屑一顧，這個小國沒有軍隊，毫不抵抗，小國的人民招待大國的軍隊，就像在款待貴賓一樣，賢者要得天下、嬴民心最重要原來是......

《敵人》 作者:沙基‧布勒奇、大衛‧卡利繼 故事簡介: 戰爭開始了，有兩個士兵躲在各自的壕溝裡，不時朝對方射擊。其中一個士兵不斷地想像「另外一個人」，那個手冊裡寫的、殘忍沒有人性的野獸。而在另一個我們看不見的洞裡，敵人也在讀著手冊，疲憊困惑、不知所措……。 戰爭持續了好久，在一個沒有月亮的晚上，士兵爬出壕溝準備去殺死對方，結束這場戰爭。然而他找到了一個空無一人的洞穴，洞穴裡的一切都似曾相似，有家人的照片和一本關於敵人的手冊。這一切，將改變他對敵人的看法……。

《和平樹》 作者：貞娜‧溫特 故事内容： 這是一個關於環保鬥士萬格麗．瑪泰的故事。非洲肯亞，曾經在短短幾年內遭到濫砍，變得一片荒蕪。1977年世界環境日，萬格麗．瑪泰在肯亞發起綠帶運動，以行動鼓勵婦女種植樹木，她深信找回土地的繁茂便是和平的基礎。此運動使綠意漸漸回到肯亞的土地，而萬格麗．瑪泰也在2004年獲得諾貝爾和平獎。本書不僅僅敘述萬格麗的努力與環境保護的觀念，更展現一位女性環保鬥士的熱情、願景與決心，與其帶來的巨大影響。

《街道是大家的》 作者：庫路撒 繪者：墨尼卡．多朋 故事内容： 這是發生在委內瑞拉首都卡拉卡斯城郊的聖荷西「平民區」的真實故事。 隨著都市的發展、新移民的湧入，空間越來越擁擠局促，連小朋友可以自在遊玩的空地也沒了。為了要爭取可以遊戲的地方，卡里多和其他孩子決定聯合起來到市政府請願。透過這個真實的故事，孩子從中認識了何謂公民意識。孩子雖然年紀小，但也是社區的一分子，也有權利發出自己的聲音，表達自己的想法，爭取自己參與公共空間決定的權力。