【兒童睡眠時間】睡眠不足情緒控制能力差　記憶力模糊影響學業

睡眠的重要相信不少家長也知道，只是睡眠最大的成本是時間，因此有家長把睡得多和學習時間減少掛上了一個等號！要了解睡眠的重要性，不如反其道而行，先告訴大家睡得不夠有甚麼影響可能更有說服力，以下是六項如果小朋友睡得不夠，會令他們出現的負面影響，從而間接影響到學習表現。

有研究表明，學齡前幼童每天總睡眠時間理應該在10至12小時，即使是3歲或以下，只要睡眠不足合理時數一小時，將來仍有可能在小學階段造成行為和認知問題，而當中睡眠不足最主要的負面影響包括：

1.「坐唔定」

很多人誤以為睡不夠會疲倦，會更不想走動，但小朋友的表現正正相反，會到處跳來跳去，並且顯得情緒亢奮和煩躁。「坐唔定」自然更難集中精神學習。

2.缺席率高

學習是需要時間的，睡得少，會削弱小朋友免疫系統導致更大機會感染各種疾病的影響。一請假，小朋友便錯過了課堂有機會追不上進度，如果因為想小朋友騰出更多時間學習而削減睡眠時間，計算下來的結果很可能會因小失大。

3.影響判斷能力 有時小朋友對於較詳細的指令出現反應遲鈍的情況，往往罪魁禍首極大可能是睡眠不足秉導致的專注力下降，不過這個相信很多家長都知道。但原來睡覺不足的影響比想像中大，還會影響到小朋友判斷事情優先順序的能力，當順序被打亂，組識不到思考的邏輯，便會掌握不到課堂內容。 4.認知能力下降 睡眠不足的影響比你想像中來得快，單單是一晚睡覺不足便已經可以影響到小朋友的認知！1998年發表在《Sleep》睡眠期刊上的一項研究顯示，一晚的睡眠不足就會削弱兒童的語言創造力和抽象思維。因此如果你問小朋友問題發現他答非所問或支吾其詞，給小朋友睡到飽再問，或許已經截然不同。

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