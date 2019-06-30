【親子教養】7個好習慣有助成長　應從幼稚園開始培養︱博士媽媽

我一直很喜歡The 7 habit of Happy kids《培養七個好習慣》這套書，當中提及培養的好習慣，其實即使小朋友在幼稚園階段，也可以應用到。小朋友在生活、上學及玩耍過程中，培育出的七個好習慣，對他們在成長發展有很大幫助。

(GettyImage) （一）主動完成任務 別以為小朋友年幼，所有事情都不能完成或需依靠成年人才可以做到，家長不應為自己孩子的能力設限，最重要是鼓勵他們嘗試，當他們成功完成任務，所得到的滿足感，便會成為他們繼續主動嘗試完成任務的動力。那些任務可以很簡單，也可在家中進行，如鼓勵小朋友自行收拾玩具又或簡單抹枱等。當他們習慣了自行完成，不是要事事要人服侍，從中學會不要半途而廢。 （二）學習訂立目標 當孩子仍是幼稚園階段，已學會訂立目標，有助訓練他們的解難能力，亦能提升他們的自理能力。例如，在日常生活中，孩子可以訂立目標學會自己綁鞋帶、學習自己揸筷子食飯。在幼稚園學習時，他們也可嘗試自訂目標，如要成為一個好學生、又或將來要做童軍幫助別人等。

（三）學習做事有先後次序

對於每一個孩子來說，玩樂一定是首位。但我們要讓孩子知道，人生不會只得玩樂，還有很多其他重要事情需處理。例如吃飯、刷牙、睡覺都有限時，我們要讓孩子懂得排列事情重要的先後次序，先處理完功課或其他，才到玩耍。而且，一天24小時，耍讓孩子知道不可能全日只玩樂。當小朋友在幼稚園階段已學會懂得排列先後次序，訂立個人時間表，對他們將來讀書及成長均十分重要。

(GettyImage) （四）學習考慮別人的感受 與人相處是一門很高深的學問，即使是成年人，也需終身學習。家長也應著重孩子的德育，培育孩子的同理心、多從別人角度考慮、多顧及別人感受。學懂顧及別人感受的小朋友，也會較受朋輩歡迎，有更多願意和他們做朋友。 （五）認識協同效應的重要性 一支竹易折彎，幾支竹斷折難這道理，幼稚園階段小朋友也可學到。我們可透過集體遊戲，讓他們理解有些事情不可能一個人完成，例如玩紅綠燈遊戲，一個小朋友根本不能玩到，需要一群小朋友一起玩，這遊戲才有趣。又如話劇表演，舞台上需要有不同人扮演不同角色，需要互相合作、遷就、協調才可完成一齣話劇。當孩子在幼稚園階段已學懂與別人合作，有助維繫人際關係。當別人有需要時，會主動幫助別人，當自己有需要幫助時，別人也會願意幫助你。 （六）注重健康及環保 培育早睡早起、少吃零食，注重自己的健康，珍惜身體，著重環保，這些對身體好、對地球好的想法，孩子年紀越小培養，對他們成長越好。 （七）學習獨立及互相尊重 現時許多小朋友都有父母及四大長老，再加上工人姐姐照顧，往往自理能力及獨立性較弱。當小朋友仍是幼稚園階段，家長應讓他們多點自理，不要讓他們養成飯來張口的習慣。同時，我們的生活與社會息息相關，家長也應引導孩子多關心身邊的事物，與朋友之間應互相尊重。

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