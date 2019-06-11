【親子教養】給孩子自我肯定力　明白長短處並接受自己 │ 陳美齡

在心理學角度，自我肯定力，或稱自尊，對兒童心理發展非常重要。然而，不少家長並不了解何爲自我肯定力和如何培養孩子的自我肯定力。 過低的自我肯定力對孩子的成長又有什麽不良的影響？怎樣才是有正確自我肯定力？ 【編按：作者為陳美齡】

在兒童心理學中，自我肯定力是非常重要的一項研究。 記得我在美國帶兒子尋找幼稚園的時候，在每一間幼稚園，當我問他們：「你們最注重的教育目標是什麽？」他們都異口同聲的說，self esteem，自我肯定力。 自我肯定力，簡單來説，就是能夠接受自己，欣賞自己，喜歡自己。 在心理學家之中，也有對這種自我肯定能力的理解比較膚淺的人。他們會覺得自我肯定力低的人就會沒有自信心，不能夠推動自己；但自我肯定力太高，就會高估自己，看不起人家，甚至誇大自己的存在。 但其實，擁有恰當的自我肯定力的人是不會誇大自己的。他們會明白自己的長處和短處，從而接受自己，鼓勵自己向前，不會歧視他人，不會感到自卑。這才是真正的自我肯定力。無論高估自己或感到自卑，都會對孩子的成長有不良的影響。高估自己的孩子，會不願意接受人家的意見，失去學習機會。自卑的孩子不敢發揮自己的潛力，不能積極的追求夢想。

有正確自我肯定力的孩子，看到人家成功，會為人家開心；但自我肯定力低的孩子，就會覺得妒忌，不高興。自我肯定力高的孩子，看到弱小的孩子，會自然的去幫助他；但自我肯定力低的孩子，會看不起人家甚至欺負人家，從那裏的到優越感。這些都不是健康的行爲，所以爲了孩子有健康和正面的生活，我們一定要培養他們有高的自我肯定力。

我們如何培養小朋友的自我肯定力呢？

最重要的就是「不要拿自己的孩子和他人比較」。我們要讓孩子明白，每個人都不同，但每個人都是寶貴的，不需要與人比較。比較是無止境的。無論你有多好，也會有人比你更優秀。無論你覺得自己有多差，也有人比你更差。比較的人生是痛苦的，不滿足的。

如果真的要比較，就和自己比較吧。今天的我比昨天好一點嗎？爲了明天做一個比明天更好的人，我今天可以做什麽呢？這種比較是正面的，對自己的成長有好處。但與他人比較是浪費時間的，對自己的成長未必有好處。能夠接受自己，欣賞自己，才可以接受他人，欣賞他人。寬闊的胸襟是從接受自己開始的。如果心中有很多解不開的結，就沒有空間去欣賞他人，為他人貢獻。所以首先就是要明白和接受自己。

家長有兩件事要小心，第一件事就是不要比較。若你把你的孩子和他人比較，孩子會感到自卑或自大。第二，不要誇大你孩子的能力，否則他就不能客觀的衡量自己，變成一個驕傲的人，失去正確的自我肯定力。

在現代社會，因爲競爭激烈，即使家長不比較孩子，孩子旁邊的人也會作比較。所以家長應該時常鼓勵孩子，跟他説，「人家是人家，你是你。做好自己的事，不要去和人比較。」

最近我發覺有很多家長，愛自己的孩子時，是有條件的。

「你做得好，你就是乖孩子。」

「你聽話，我就愛你更多。」

這種對孩子的態度，會令到孩子的自我肯定力降低。請你無條件的愛護你的孩子。孩子做錯的時候，當然要他們改過，但不可以說「你真無用！」 「你真傻！」這樣的話。因爲這種説法，你不是責怪他做錯了事，而是在降低它的價值。

你應該說：「你做這件事，媽媽覺得不好，但你是一個聰明的孩子，媽媽相信你一定能夠改過。」這種説話就可以提高孩子的自我肯定力，也可以鼓勵他自覺去改過自己，相信自己。

讓我們看孩子是否有足夠的自我肯定力。

有足夠自我肯定力的孩子：

他們有自信心；

對未來有正面的展望；

能夠接受自己的長處和短處；受到挫折時不會完全崩潰；

能夠表達自己的要求。

自我肯定力低的孩子：

他們對未來的展望是負面的；

不夠信心；

無法表達自己的需求；

只能看到自己的弱點；

時常覺得羞恥，抑鬱或者焦慮；

相信別人比自己好，

時常害怕失敗。

你的孩子有足夠的自我肯定力嗎？如果你覺得他的自我肯定力不夠，請你改變自己的態度。坐下孩子好好商談，告訴孩子你是全面的去愛他。他有好的地方有壞的地方，但你完全接受。因爲他是一個寶貴的生命，沒人能代替。你這種態度，一定能慢慢幫助孩子提高他的自我肯定力。

自我肯定力是正面人生的基礎，沒有它，就很難達到自己的理想，更難成為一個自己喜歡的自己。

育兒的基礎之一，就是培養孩子有足夠的自我肯定力，否則其他努力也會勞而不獲。家長們，請加油！

文章節錄自陳美齡《讓孩子面向未來 30堂家長必修課》

給孩子自我肯定的强大力量 （P.14-21）