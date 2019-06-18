【親子教養】叫小朋友「快啲啦！」　只會換來「靠惡靠罵」才聽話

父母最期望教出「自動自覺」的小朋友，而不需要每事提點、每事催促。可是，家中「快啲啦」、「搞掂未」之聲源源不絕，令爸媽都對孩子的教養感到頭痛。專家提出3R的照顧方式，讓父母「先說後做、等待回應、才做」。相信也有家長會憂慮：「每次都等孩子願意才做，會不會很久也不會做？」

蒙特梭利老師Barbara 蒙特梭利老師Barbara解釋為什麼小朋友往往不愛跟從父母口中的「快啲啦」，她說：「試想我們正在專心做一件事，突然就被人從後抱起，我們自己會有什麼感覺？就是會被嚇倒。」她看到，很多父母想為小朋友脫鞋脫襪，就不理孩子在做什麼，就一手抱起他們，伸手就做了。「久而久之，小朋友經常被打斷正在做的事情，繼而對父母要做的事感到抗拒」，孩子或會有種感覺：「爸爸、媽媽一走在我身邊，準沒好事發生」，又或是「每次你走來就要我立即跟你的要求做，那我認為很重要的事呢？」最後，小朋友變得懶理父母的催促，形成惡性循環，變得要父母動怒、喝罵，才令小朋友就範，損害親子關係。

你試想想，有多少次催促孩子『快啲啦』的時候，是不是都是自己一邊在忙，一邊催促他們？我們讓他放下手上對自己重要的事情，來跟從我們的步伐。

（VCG圖片） 教育專家Emmi Pikler提倡「3R」（Respectful, Responsive, Reciprocal），先向小朋友說要做些什麼、等待回應才和小朋友去做。Barbara指即使剛出生的BB，已經可以讓他們參與在他身上發生的所有事情，例如是換片、吃奶、換衣服等等。 「我們習慣希望快手完成，而不理會BB正在做什麼。」而Barbara則親眼見過一個只有幾日大的BB，似是受驚地大哭，但媽媽正需要為他換衣服。只見媽媽慢慢地、溫柔地對BB說想為他換衣服，但BB仍在大哭。媽媽就等待、和他說說話，等他冷靜下來。待BB準備好了，媽媽才開始為他換衫，最後平靜地完成。亦有7個月的寶寶需要換片時，家長請他提起雙腿，等了一會，寶寶真的自行提起雙腳讓父母為他換片。「從小的參與，會令BB習慣與大人配合。就像和2歲多的小朋友穿褲子，他自己就會提起腳穿進寺一樣，他們很希望能自己參與做到。」Barbara說。

家長：會不會叫極都不去做？

Barbara明白，很多家長都遇過類似問題：「佢在玩耍的時候賴了大便，難道我也要等他願意才換片嗎？對皮膚不好！」他們大多選擇「夾硬」抱起小朋友去換，而對3R的教育方式感到非常懷疑。

但當他們嘗試去問小朋友，遭拒絕後再等待，讓小朋友完成手上的事情，而未開始下一件事前，再和小朋友提議換片。剛開始時幾次也未成功，但由於家長沒有硬來，令小朋友感到父母是願意聆聽自己的想法。當親子間的信任建立起來後，之後的每一次，當家長在合適的時機提出換片時，孩子已非常願意配合，甚至主動提出換片的要求。