【育茶手記】媽咪，你真的可以勿忘初心嗎？│90後在職茶Cha媽

撰文：媽媽投稿
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「媽咪，你還記得當我在你肚入面的時候，你撫摸著我，說過希望我健康快樂成長就好了！」
「到我出世了，你對著我，說過只希望我每天都過得開開心心。」
「很快我要考幼稚園了，你話過好想我入一間適合我的學校，然而你看見別人報上一大堆幼稚園，你又不自覺的幫我報了一大堆幼稚園。面試月的週末，我們每個星期都打扮得靚靚的，梳起了蛋撻頭，走遍大大小小的幼稚園。」
「上了幼稚園之後，你發現我的同輩都學很多興趣班，你也發現很多直私小學，需要小朋友百般武藝。你開始也想我學好多嘢。」
父母們經常同自己講「勿忘初心」，然而社會、教育卻逼使大家將這個心封印著。「媽咪好想讓你們快樂，在逼迫之下取得平衡，願您們真正的快樂。」
今年9月茶茶就升K2了，也好像代表著他要預備考小學。但老實說，我和茶爸一開始並沒有讓茶茶學任何學術類的班，因為覺得學校平時都有教，並不再需要。但看過一些直私學校在面試時偶有考到學術性題目，所以最終還是在這個暑假報了名。
這個暑假，突然看看月曆，我幫茶茶報了不多不少的興趣班，跆拳道、鋼琴、游泳、英文、暑期聖經班。曾經有朋友告訴我，她給小朋友學四、五樣的興趣班，當時個刻我還說：「嘩！你怪獸家長？」但這刻卻到我了...
老實說，我感覺多了，但更害怕少了。
開始慢慢有點迷失，我知道小朋友學太多東西會好累，但學得太少又怕他跟不上香港的傳統教學。
回頭看看，當初懷孕時候希望他活得開心的承諾，似乎已成過去。社會、教育制度，令到我變得矛盾了......
「媽咪，你真的可以勿忘初心嗎？」如果你想在這裏找到答案，對不起，我....都不知道。
90後不再年少無知，育有茶哥和Cha妹的90後在職茶Cha媽希望透過文字、照片記錄兄妹日常生活軼事，分享育兒成功失敗事