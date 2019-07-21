【育茶手記】媽咪，你真的可以勿忘初心嗎？│90後在職茶Cha媽

「媽咪，你還記得當我在你肚入面的時候，你撫摸著我，說過希望我健康快樂成長就好了！」

「到我出世了，你對著我，說過只希望我每天都過得開開心心。」

「很快我要考幼稚園了，你話過好想我入一間適合我的學校，然而你看見別人報上一大堆幼稚園，你又不自覺的幫我報了一大堆幼稚園。面試月的週末，我們每個星期都打扮得靚靚的，梳起了蛋撻頭，走遍大大小小的幼稚園。」

「上了幼稚園之後，你發現我的同輩都學很多興趣班，你也發現很多直私小學，需要小朋友百般武藝。你開始也想我學好多嘢。」