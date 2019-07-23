【大暑湯水】中醫教煲湯水粥仔茶飲 驅走暑氣開胃養生

今日（23日）是24節氣中的「大暑」，是全年最炎熱的時候，喜溫作物迅速生長，雨水甚多，暑濕之邪容易乘虛而入，當中又以兒童比成人更加容易中暑，因為肺功能未完全成長，肺主皮毛，所以散熱比較慢，汗出都比較嚴重，體內水份流失，所以大暑要防暑熱、除濕氣、養生、養脾胃、生津液。兒科臨床經驗豐富的中醫師李國手推介四款適合大暑及暑期時候飲用的湯水，針對不同年齡及狀況飲用。

(VCG) 中醫李國手表示由於兒童的肺部功能未完全成長，在炎熱的夏天會比成人更加容易中暑，由於肺主皮毛，所以看兒童散熱會比較慢，汗出都比較嚴重，引致體內水份流失。所以在天氣過分炎熱時，應避免戶外活動，同時，如炎夏進食過多冰凍、生冷食物，會影響腸胃，特別容易引致腸胃疾病。

生熟薏仁冬瓜水（適合1-3歲小兒飲用）

材料：

生薏仁10克

熟薏仁10克

糖冬瓜3粒

做法：

三碗清水煲成8分。

飲法：

可代水飲，一星期一次即可。亦可出外活動時飲用，一天最多飲用份量為250ml。

開胃粥仔（1-3歲）

李醫師表示暑天小兒胃口比較差，在煲粥時加入以下材料，有助開胃去暑。

材料：燈心草5粒、淡竹葉10克

做法：洗淨材料，煲粥時加入即可。

龍利葉魚腥草煲瘦肉湯（3歳或以上）

材料：

新鮮龍利葉4兩

新鮮魚腥草4兩

適量瘦肉

少許鹽

做法：

3公升煲成4碗湯水飲用。

或不加瘦肉，加入適量冰糖，3公升煲45分鐘，當水飲亦可。

紫蘇梗西瓜皮水（孕婦戶外活動時適用）

材料：

紫蘇梗15克

西瓜皮30克

適量冰糖

做法：

6碗水煲成兩碗水

（戶外活動時可飲，平日無需飲用）

註：以上食療只供參考，各人體質不同，服用前宜諮詢註冊中醫師或家庭醫生。