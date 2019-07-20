【本地玩樂】暑假玩轉大嶼山　海陸空兩日一夜親子遊

一到暑假，家長們又要為子女安排親子節日，不想他們留在冷氣房看電視玩手機，想帶他們到戶外走走，接觸大自然，與陽光玩遊戲。這次我們來到大嶼山，先試玩昂平360及市集內最新親子項目；再走入貝澳入住露營車，在營地步行8分鐘左右，到達衝浪人士喜愛的貝奧泳灘，不用搭飛機，留港也可以很好玩。

昂坪360推出官網限時優惠 ，遊客可用7折優惠價購買下午來回纜車門票（水晶車廂），學生在暑假期間親身購票，亦可享半價優惠。由即日起至10月13日，於下午2時30分後使可以使用優惠。亦可於昂坪360官方網站以減100元優惠訂購360大嶼山文化探索深度遊（標準／水晶車廂）。而本地 25 歲或以下之全日制學生於即日至 9月 1 日期間，親身到訪東涌纜車站或昂坪纜車站售票處，出示香港身分證及有效香港全日制學生證正本，即可享半價購買正價昂坪纜車來回門票乙張，標準車廂及水晶車廂均可享用優惠。

大人小朋友可免費欣賞由本地戲偶劇場「小不點創作」所製作的親子布偶劇場《昂坪Chill-cool花園尋蝶之旅》，以大自然及蝴蝶為主題，講述主人公來到「昂坪Chill-cool花園」尋找擬四眼矍眼蝶的旅程，布偶劇加入與小朋友互動環節，在玩樂中滲入環境保育的教育意義。布偶劇外，更有免費「玻璃彩繪工作坊」，親手製作一份充滿昂坪特色的紀念品，學習環保的重要性。另外，為進一步宣揚生態保育的重要性，親子可參與由昂坪自然中心舉辦的免費導賞團， 參觀著名景點及樹木研習徑，直達心經簡林，沿途可飽覽醉人景致及認識本地的原生樹木，更能於旅途中尋找俗稱「昂坪三寶」的草黃弄蝶、鈎型黃斑弄蝶及東亞矍眼蝶的身影及足跡，學習蝴蝶生態及保育知識！

昂平360推出夏日限定「昂平Chill Cool Summer」當中特設以蝴蝶為主題的親子互動節目，讓小朋友可以一邊玩耍, 一邊學習大自然及蝴蝶知識，寓學習於遊戲。

參加方法：請於360旅遊資訊中心預先登記參與工作坊。每日名額有限，先到先得。

參加方法：即場報名或電話預約，先到先得，額滿即止。

星期六、日及公眾假期：上午10時、11時、下午2時、3時及4時（每節45分鐘）

日期及時間：逢星期一至五：上午11時、下午2時、3時及4時

由2019年7月12日至9月1 日，夏日限定的「昂坪Chill Cool Summer」中，將有多個夢幻打卡位，一落纜車即見「Chill-cool花園」，巨型甜筒、雪條及馬卡龍打卡位。踏入昂坪市集，主題景點「與佛同行」變身成「韓國打卡展」，打開冰雪大門，穿梭於結合「Instasia」及蝴蝶元素的Chill-cool霓虹燈、文青女神圈、水簾仙境、萬花秘道和閨蜜花海，六大打卡景點集合霓虹燈、花卉、鏡子等女生最愛打卡元素，點綴於花園。

入場方法：賓客購買昂坪360任何套票或於昂坪市集各商店內消費滿HK$100，帶同收據即可到360旅遊資訊中心免費換領「韓國打卡展」入場券一張！消費滿HK$200送兩張，如此類推。每日名額有限，先到先得。

向貝澳露營車出發

昂平360平日關門時間為下午6時，周末及公眾假期為下午6時30分，我們大約3時左右乘坐纜車，3時25分已返回東涌市，會合朋友購買少量用品，準備向貝澳出發。

我們選擇由東涌巴士總站乘梅窩3M號巴士，在老圍村下車，步行1分鐘，便可見到往JK Club貝奧露營車會。

大嶼山貝澳的JK Club露營車會位於一片大草地上，設有六輛設備齊全的英式露營車，在這裏除了可以BBQ之外，更有不同的戶外活動，讓小朋友親親大自然，趁假期放放電。

我們四個家庭共8大6小，租用兩部露營車。露營車旁邊設有彈床、兒童遊戲室、燒烤爐、山羊天地、有機農場、花園餐廳，車內設備充足，有冷氣，爸爸媽媽和小朋友準備輕便已可以入住。

JK Club貝奧露營車會參考價錢：

4-5人露營車：$1999 （星期一至四）；$2499（星期五，六及日）

2人露營車：$1299 （星期一至四）；$1699（星期五，六及日）

地址：大嶼山貝澳老圍村20 D

網址：www.jkclub.com.hk