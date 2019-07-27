外傭姐姐能成為小朋友的英語導師嗎？│Miss Carley

香港地生活指數高，很多雙職父母只能聘請外傭姐姐幫忙照顧小朋友。很多家長曾經問我，小朋友能從說英語的外傭姐姐學習英語嗎？外傭姐姐的錯誤英語示範又會否影響小朋友的英語能力呢？

（VCG圖片） 我在之前的文章也曾提及過，語言環境對於習得(acquire)一種語言十分重要，想像一下，如果有一天你被送到一個陌生地方生活，當地人並不能聽懂你能說的廣東話及英語，那麼當地的語言以及身體語言就成為了你唯一能在那兒溝通的工具，久而久之，能掌握到該種語言也是理所當然的事。同樣道理，在家中，倘若外傭姐姐只能以英語和小朋友溝通，無疑是提供了一個豐富的英語環境予小朋友，令小朋友能在日常生活中多運用英語，在多聽多講的情況下，也自然地提昇了小朋友理解英語的能力、說英語的膽量和自信心。

但另一方面，家長最擔憂的問題─如果外傭姐姐的英語能力未如理想，是否也會影響小朋友的英語學習？大家都知道，模仿是學習語言的必要元素，如果小朋友每天都接觸到錯誤的英語發音及文法句式，也當然很大機會會潛移默化地學習了那些錯誤模式。作為家長可以做的，就是讓小朋友從不同途徑如閱讀、有節制地看英語影片、上英文班等多接觸正統的英語。另外，一旦發現小朋友說出錯誤的英語時，也可以適度地作出解釋及糾正，便能有效地改善問題。

作者：言語治療師媽媽Miss Carley

作者Facebook：https://www.facebook.com/MissCarleyChan/

喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。

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