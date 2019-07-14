16個日常小方法　訓練孩子社交溝通技巧│Miss Carley

經常有家長告訴我，覺得小朋友的社交能力較弱，總是不懂得與同輩相處。其實，我們可以運用不同遊戲來訓練小朋友對情緒的認識、對話技巧及於不同社交場合下的規則。以下三個範疇的活動常用來訓練自閉症及亞士保加症的小朋友，但對於正常發展的小朋友一樣適用，各位家長不妨試試。

社交規則：

-教導小朋友當新相識新朋友時需要知道關於他的資料，如喜歡的食物、嗜好等，並以文字及圖畫記下。

-教導小朋友在不同場合下應有不同表現，並定下在每個不同場合下的規條。

-教導小朋友與別人說話時應有的音量、和別人的距離等。

-教導小朋友於某情況下應說的話，如想加入別人的遊戲、與別人打開話柄等。

-與小朋友練習同年紀小朋友會玩的遊戲，教導他遊戲的規則。

7個情緒認識小遊戲

4個對話技巧訓練方法