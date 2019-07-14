16個日常小方法　訓練孩子社交溝通技巧│Miss Carley

撰文：Miss Carley
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經常有家長告訴我，覺得小朋友的社交能力較弱，總是不懂得與同輩相處。其實，我們可以運用不同遊戲來訓練小朋友對情緒的認識、對話技巧及於不同社交場合下的規則。以下三個範疇的活動常用來訓練自閉症及亞士保加症的小朋友，但對於正常發展的小朋友一樣適用，各位家長不妨試試。
社交規則：
-教導小朋友當新相識新朋友時需要知道關於他的資料，如喜歡的食物、嗜好等，並以文字及圖畫記下。
-教導小朋友在不同場合下應有不同表現，並定下在每個不同場合下的規條。
-教導小朋友與別人說話時應有的音量、和別人的距離等。
-教導小朋友於某情況下應說的話，如想加入別人的遊戲、與別人打開話柄等。
-與小朋友練習同年紀小朋友會玩的遊戲，教導他遊戲的規則。
7個情緒認識小遊戲
4個對話技巧訓練方法
言語治療師媽媽Miss Carley。
作者簡介：言語治療師媽媽Miss Carley
喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。
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