【親子好去處】挪亞方舟新增光影互動館　暑假體驗8大職業

挪亞方舟首設全港第一個以大自然為主題的光影互動展館「e-Planet夢想星球」，全館共有4個展區，光影結合藝術和科技，可以和小朋友進行互動，好看又好玩，從中更可獲得環保訊息。 另外，樂園於暑假繼續推出「快樂夢想特工隊」，讓小朋友變身「打工仔」，體驗專業人士的日常工作。孩子們穿上可愛制服認真工作，更能培養優良美德。 攝影：高仲明、王淑君

巨型屏幕出現大型動物。 「e-Planet夢想星球」已正式開幕，是本港首個以大自然為主題的光影互動展館，設有4個主題：森林、海洋、四季和未來城市。小朋友進入展館後，不但會看到色彩繽紛的光影圖案，有聲有畫之外，撫摸光影圖案更能令圖案變更或郁動。小小的互動，為孩子們帶來無窮的樂趣。 而在光影的互動下，展館注入了環保的訊息，令小朋友體會珍惜和愛護地球的重要。最後一個展區「未來城市」中，小朋友可以設計未來的交通工具和機械人，再投映在光影之中，十分有趣！

躍動之森

巨型屏幕和地上都投射出一個充滿活力的森林，不但有樹木和河流，還有很多動物棲息其中。小朋友可以揮手、踏地和觸碰屏幕，和動物互動。長頸鹿會點頭、蝴蝶會招手、大象會噴水，小河的花朵也會開合，彷如置身夢幻花園。

戴上3D眼鏡看海洋短片。 藍色奧秘 小朋友可以戴上3D立體眼鏡，觀賞一段4分鐘的立體短片，近距離觀看海洋生物，欣賞海洋生物的奇觀和美態。但鏡頭一轉便看到人類破壞海洋生態，海底出現垃圾、水母湧現，從而帶出環保的訊息。 千色四季 四季的分別愈來愈不明顯，巨型屏幕將初春的瀑布、盛夏的螢火蟲、秋涼的楓樹紅葉和嚴冬的北極光逐一展現，為小朋友帶來美妙的體驗。

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未來城市 未來城市 未來是怎樣的呢？小朋友可以在畫紙上發揮創意，塗上顏色再掃描作品，便能看到自己設計的作品在屏幕上動起來！而且，只要輕觸一下「自家製」的交通工具和機械人，還會有不同的互動影像呢！ 快樂夢想特工隊 另外，樂園在7月13日至9月1日逢星期六、日都推出「快樂夢想特工」，提供8個專業人士的職業體驗。除了一直深受歡迎的飛機師和消防員外，今次還新增了牙醫、蛋撻小廚師、營養師，讓小朋友吸收行業知識，建構夢想。

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挪亞方舟

開放時間：上午10時至下午6時

票價：成人HK$198，小童及長者HK$158 （門票已包括參觀「e-Planet夢想星球」）

地址：香港新界馬灣珀欣路33號

查詢電話： 3411 8888

網站： http://www.noahsark.com.h