【元朗遊行】十歲兒子主動要求出行　盼記錄電視背後的真實畫面

經過7月21日元朗事件後，不少市民對政府的信心大打折扣，更令原先計劃的將軍澳遊行路線，臨時改成元朗「一日遊活動」。即使很多市民都認為今天的「一日遊」會出現危險，而現場亦的確鮮見家長帶同小朋友出席，但當中有一位媽媽是例外──Yen。

（李紫銘攝）

小朋友自發參與 現場的公民教育

Yen今日和10歲的兒子「B哥」以及先生特意由西環出來參與「一日遊」活動，也許有家長會疑問怎會帶小朋友到如此危險之地方，但事實原來是B哥主動要求：「我唔打機都要出嚟爭取！」

對於年齡尚小的B哥為甚麼如此熱衷，原來Yen有部分遊行運動都會帶同小朋友出席，她更戲言自己家是「24小時播Now」，也許令兒子對事情的來龍去脈更了解。站在橋邊的B哥不時對橋下的「一日遊」遊客大叫：「不要衝，不要入村！」Yen則在一旁教育兒子要相信別人，不要干預「遊客」的自主決定。