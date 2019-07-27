【元朗遊行】十歲兒子主動要求出行　盼記錄電視背後的真實畫面

撰文：李紫銘
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經過7月21日元朗事件後，不少市民對政府的信心大打折扣，更令原先計劃的將軍澳遊行路線，臨時改成元朗「一日遊活動」。即使很多市民都認為今天的「一日遊」會出現危險，而現場亦的確鮮見家長帶同小朋友出席，但當中有一位媽媽是例外──Yen。
（李紫銘攝）
小朋友自發參與 現場的公民教育
Yen今日和10歲的兒子「B哥」以及先生特意由西環出來參與「一日遊」活動，也許有家長會疑問怎會帶小朋友到如此危險之地方，但事實原來是B哥主動要求：「我唔打機都要出嚟爭取！」
對於年齡尚小的B哥為甚麼如此熱衷，原來Yen有部分遊行運動都會帶同小朋友出席，她更戲言自己家是「24小時播Now」，也許令兒子對事情的來龍去脈更了解。站在橋邊的B哥不時對橋下的「一日遊」遊客大叫：「不要衝，不要入村！」Yen則在一旁教育兒子要相信別人，不要干預「遊客」的自主決定。
有時媽媽也被兒子問得口啞啞。（李紫銘攝）
努力記錄現場情況 媽媽不懂回答敏感問題
至於今日B哥出來「一日遊」的目的，其中一項就是記錄，雖然Yen也擔心B哥會弄失電話，但最終都把手機借給B哥在現場不斷錄影，B哥希望能自己親手拍下「事實」，因為現場和自己在電視上看到的南轅北轍。
隨著香港政局的變化，Yen直言會影響小朋友對警察的觀感，更會時常問出一些令自己「口啞啞」的難題，例如：「點解白衫人咁好打唔加入我哋，加入我哋咪會贏囉？」、「點解警察唔保護我哋？」等等。目前Yen也不懂處理小朋友的種種問題，幸好他現在年紀不大，若然再大一點，相信他的體會將更偏向「憤怒」！