外傭浪費水電煤整爛傢俬電器　僱主5招應對家中破壞王

現時聘請外傭的法定最低工資每月為4,520元，僱主另外要提供住宿及免費膳食，或改以1075元膳食津貼代替，萬一與外傭的合約終止或屆滿，亦要支付外傭返回原居地的旅費。此外更有中介費、外傭來港工作的驗身費、保險費等，平均一個月開支約6700元，但如果不幸遇上一個「無手尾」又浪費的外傭，真慳水、電、煤，又或是「電器」殺手，僱主的開支便會更大。 僱主劉小姐的外傭單是每月煤氣費高達1500元以上，電費水費每個月付逾3600，新屋入伙9成全新傢俬電器有8成被損毀，另外，家居日用品亦消耗甚快，兩大一小連外傭4人家庭，8公斤的米在短短三星期便已被「食完」，但每次當她向外傭查詢時，外傭只以「I don't know！」回應，當要求重做家務時，外傭立即「黑面」，令她大感無奈。

第一個外傭虐待小狗 原為在職媽媽的劉小姐，由於沒有親友可以幫助她照顧兩歲半女兒下，兩年半前開始聘請第一位外傭。她說：「由於我丈夫需要不時出國工作，有時三個月甚至半年才回來。我要上班，於是請了第一個是印尼藉外傭，她衛生意識很差、偷錢、但最使我接受不了的是在閉路電視看到她用腳踢我的狗，我視小狗為親人，最後便辭退了她。」

第二個外傭用力捏女兒的手 隨後，劉小姐再向同一中介公司招聘女傭。「中介拍心口說這外傭是他全公司最好的，只因其僱主要移民所以斷約。」劉小姐在急於需要外傭的情況下，聘請了她，怎知道又是另一個不快經歷的開始，雖然第二位外傭的工作表現也未達標，向財務公司借錢、手機不離手、態度無禮、無故失跡一小時，又常常主動要求劉小姐「炒」她，直到她發現外傭用力捏她女兒的手。 「當時我在客廳工作，突然我女在房間大哭，然後用手摸著臉龐走出來，她年紀小未能表達，但我看到她手紅了，那刻我外傭查問原否傷害我女，她說：『No！』這令我接受不了。」

（照片由受訪者提供） 上網找另一中介公司

經歷過兩次不愉快的聘請經驗之後，劉小姐由原先全職工作改為在家工作，並向身邊朋友打聽另一間信譽良好的中介公司，但沒有一個朋友願意介紹她。「因為大家都遇上不愉快經驗，如何介紹呢？於是我在網上看到一間口碑不錯的中介紹公司，聘請了現在這位菲律賓籍外傭，也就是我第三個外傭。」 第三個外傭浪費資源 第三位菲藉外傭是由中東國家首次來港，到劉小姐家中工作至今約九個月，但家中開支不斷增加。劉小姐在2018年搬入現址新居至今一年多，除了洗衣機及電視機外，其他傢俬電器也是全新，但現在已有超過八成傢俬電器遭到不同程度的損壞。當中最令她頭痛的是昂貴的煤氣費。 「由於我舊屋不是用煤氣，所以我也不知道一般家庭煤氣費應該是多少，而且過往也是由丈夫繳交，直到最近我跟朋友說起才驚現原來我繳交$1200-1600的煤氣費是很貴，而我朋友跟我一樣家中煤氣只接駁熱水爐，煮食是另外用電磁爐，但每月只需二百元左右。於是我很嚴厲地跟她說，並叫她自己跟我先生解釋，結果，今期煤氣費月結單就降至$349元，這樣我更加確定問題出在她身上，我立刻拿月結單給她看，並從此將煤氣單、水費單、電費單都貼在雪櫃門讓她看，希望她不要浪費資源及食物。」

（資料圖片） 長時間關門工作 劉小姐表示第三位外傭習慣關門工作，而且時間不合理地長。「我安排她清洗小狗的寵物袋，她關上浴室門半小時，熱水爐與水喉一直開著，但我發現洗了的狗袋仍然有濃烈的氣味，而且原先放在狗袋內的紙巾與狗用摺碗也沒有拿出來， 這證明她並沒有清潔乾淨，當我叫她再洗一次，她就一整天『黑面』 。」 8成全新家品受損 女傭的態度固然令劉小姐難受，還有因為女傭的大意，弄壞了兩個電磁爐、三把風扇，洗手盆、雪櫃等亦有不同程度的破壞、衫褲鞋襪經常跌落街或不翼而飛，家中柴米油鹽用量驚人。「入伙一年，九成九傢俬、電器是全新，8成損壞或需要維修，日用品用得非常快，8公斤米三星期食完，但平時只有我與女兒及她吃，而且一星期只煮兩、三晚，其他調味料消耗得極快。我由七月開始要求她記錄低所買的物品、日期.....但她應承我之後又沒做過，真是讓人無言。」 不能「炒」的原因 雖然劉小姐對現任外傭不太滿意，但並沒有辭退她。「因為之前兩個外傭太恐佈，至少現在這個沒有出手傷害我的狗與女兒，而我女兒也很跟她，看不到女傭也會找她，很快女兒要去上學，請外傭全是看彩數，因為實在太擔心，我惟有辭職留在家中工作，其實我也很想出外工作，但也沒辦法。」

外傭僱主關注組召集人徐曉彤（資料圖片） 記者就此事向外傭僱主關注組召集人徐曉彤查詢，她就劉小姐提出以下建議：

第一，到家居用品店購買市面自家安裝的慳水設施，例如節約用水的水龍頭，我自己的外傭也會在洗手間替小朋友洗衣服，但使用過濾器之後，可慳回9成水。 第二，如果家中有年幼小朋友，就必需要裝圍欄，方便自己及外傭在工作時觀察小朋友，減低意外發生，並且在廚房裝上閉路電視。 第三，外傭初來報到時，特別在頭三個月，僱主宜緊不宜寬，勤加檢查外傭的工作進度、情況，從中觀察外傭是否有心留在家中繼續工作；同時僱主以身作則，不時落手參予家務，不要過份依賴外傭。 第四，不坊坦白跟外傭說如果你無心工作或不想工作，也不必要浪費水、電、煤，沒必要關門做假，不要浪費能源裝清潔。另外，面對外傭破壞物品，可苦口婆心跟她說：「維修費太高令我吃不消，不少朋友建議我要求你賠償300元，但我觀察到你對我女兒不錯的份上，我是需要你幫忙，所以我沒有這樣做。」也可以向她說先扣起3百元賠償費用，月底時情況有改善便歸還給她。 第五，由於很多外傭認為自己肩負養起全家出外賺錢的責任，從而對自己有優越感，所以僱主切記過於依賴外傭，讓她們覺得「無咗自己唔得。」而全職媽媽聘請外傭時，可擔任僱主的角色，而男戶主只作金錢上的支援，有利提升地位。

另外，安樂窩僱傭中心執行董事王偉東(Daniel)，針對劉小姐情況亦有以下建議。