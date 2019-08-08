【兒童發展】兒童愈早學識游水　數理能力超越同齡孩子

游泳是一項重要的求生技能，家長一定希望孩子盡早學會。一些大型調查指出，原來早些讓孩子學會游泳，還有助2-5歲幼兒建立數學基礎，平均領先同齡人6至15個月，甚至促進智力和情緒發展。

澳洲格里菲斯大學（Griffith University）這項進行的研究名爲早年游泳研究報告（Early year swimming project），團隊訪問2,000名家長，通過比對他們的孩子的學習表現，發現游泳的孩子在認知水平，尤其是解決數學問題和計數方面有較佳發展。

以理解如何數數字爲例，美國疾病及預防中心把數數字列爲兒童指標（里程碑）中，4歲孩子必須學會的技能。研究團隊統計得出，逾80%游泳的孩子在3歲前已經能夠掌握這項技能，反映他們的數感比沒有游泳的孩子強。

另外，游泳的孩子也容易理解空間概念，如上、下、外面、裡面等，最多比沒有游泳的孩子快12個月。

游泳能提升數學能力的原因 究竟背後是什麽原因令游泳的孩子數理能力更突出？不少研究都曾經嘗試分析，認爲學習游泳的兩大特點便是答案。 1. 接觸數字的機會多 學游水中涉及大量重複的練習，例如閉氣和踢腿，而且均需要孩子運用20以下的數字，好像踢腿10下，孩子就不斷重複由1數到10，他們自然習慣數字和計數。 2. 學習環境使孩子專注 許多外國游泳學校爲了保障兒童安全，在小朋友出現情緒問題時，會馬上把他們帶離泳池，以免發生危險和影響其他學員。專家猜測這項措施有效維持教學氣氛，讓小朋友專注於學習和留心教練的指示，吸收得更好。 另外，德國科隆體育學院的一份報告亦提出嬰幼兒上游泳課可促進智力和情緒發展，並展示出好的體能，看來兒童早些接觸游泳的好處真的不少。

資料來源：澳洲格里菲斯大學、德國科隆體育學院

(https://news.griffith.edu.au/2012/11/15/swimming-kids-are-smarter/)