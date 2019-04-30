【BB教你做運動】BB做健身教練教踼腿翻滾　學生：兩星期減4磅

撰文：李欣愉
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上瑜珈班、健身課時有教練在場指導正常不過，但有沒有想過跟還未學懂走路的嬰兒健身嗎？一位住在洛杉機的爸爸Taylor Calmus年前就拍攝了一段由兒子帶領成人健身的影片，片中多位學生跟著小小嬰兒踼腳翻滾，有學員指成功減磅，更有女學員指能讓內心更強壯。
（資料來源：Dude Dad）
影片中，一個大約只有8個月的BB與一眾成人學生齊齊躺在瑜珈墊上，BB「不發一言」，只是開心地不停踢腿、抬腿，翻來翻去，後面的學員則跟隨嬰兒做動作，大家都笑得十分開心。Taylor Calmus指這是全新的運動，參考自嬰兒成長時經常做的動作。
有女學員表示，練習一星期已成功減掉4磅，更認為未來可以順利減掉16磅。另外一位男學員指原本對嬰兒運動持懷疑態度，但第一堂訓練過後，翌日便立即出現二頭肌！有一位已經學習嬰兒運動6個月的男學員表示，BB導師的能量源源不斷，一直保持抬腿也不疲累，因此能鼓勵和激發他。除了身體的進步，有學員指BB運動更可讓自己心靈變得更強壯。
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記者邊看邊狐疑BB運動到底是真是假，看到這對比圖就知只是純粹搞笑。
聽畢學員的分享，是否立即想購買示範DVD在家做BB運動呢？其實這只是Taylor Calmus製作的搞笑片段，不過與大人相比，小孩和嬰兒的確有無限量的精力，爸媽每次與小孩做運動，最快被放電的往往是爸媽，看來由小孩做教練，帶領大人做運動也不是不可能的事呢。
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