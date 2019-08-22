兒童小說《大偵探福爾摩斯》內容被指不雅　作者厲河道歉並將重印

深受小學生及家長歡迎的偵探小說《大偵探福爾摩斯》，在暑假上映動畫電影《大偵探福爾摩斯‧逃獄大追捕》，觀眾購買兩張戲票便可獲贈全新的共68頁短篇故事《查理一世的皇冠》，共送出3萬本。但今早在家長手機群組瘋傳，該小說《查理一世的皇冠》內頁有「騙她上床」、「搞上了」等字眼，有家長認為字眼粗俗不雅，內容惹人反感，要求作者厲河回應。 厲河於是發出道歉啟事，並表示會修正內容，將重送新書予讀者，他在回應本報記者查詢時表示：「這次我是大意，日後一定會更加小心留意。」另外，護苗基金高級教育主任楊文慧亦建議家長，如果面對小朋友看到涉及性行為用詞的文字時，應該趁機向小朋友灌輸正確性觀念，不要教孩子逃避。 （部份圖片由受訪者提供）

圖片轉載家長群組 今早在多個家長What's App群組瘋傳一張兒童流行小說《大偵探福爾摩斯》系列中《查理一世的皇冠》第19頁的照片，並有紅色筆圈著第四行文字：「半年前，他看上了年輕女僕瑞秋，為了騙她上床，竟不負責任地說要和對方結婚。」隨後有家長陸續回應表示驚訝，認為「上床」、「搞上」等用字粗俗不雅，要收起兒子的書，不少忠實讀者的家長也要求作者厲河回應及跟進。

厲河的道歉啟事（圖片由受訪者提供） 作者承應用詞不當 厲河隨後發出道歉啟事及修正版本。「對於內容引起家長不安，深感內疚，並在此致以萬二分的歉意，日後對遣詞用字會更為小心⋯⋯由於我的用詞不當，為彌補有關過失，本人已修正有話內容 ( 詳見附圖 ) ，並會重新印製書本⋯⋯本人就此事對閣下引起的不安及不愉快，再三致以萬二分的歉意，日後定必會加倍留意，小心用詞。」 不久已有家長表示，認為厲河只是一時大意，並已及時作出應變及修正，承擔責任，亦有家長應為認為字眼沒有問題，貼合內容，並可教導女兒帶眼識人，不會考慮換書。

作家厲河（資料圖片）黃寶瑩攝 記者就此事向厲河查詢，他回應說：「我覺得這個社會有很多不同的標準與感受，作為一個圖書作者，我要盡力令到大家不要不安，今次是我的大意。我改了版面就是想向大家證明其實我也可以用其他用字去表達類似的意思，不需如此直接，希望大家看到後知道我是有誠意。」 《查理一世的皇冠》的故事是改編自英國柯南道爾的作品，厲河當初改編時關注在死亡方面。他說：「原本那個管家是要死亡，因為我知道這本小說是隨電影戲票送給讀者，有別於一般過往讀者是高小生，很有些可能是幼稚園學生，因為父母帶他們去看戲拿到書後，父母與孩子共讀，當他們讀到這個位時，會不知怎樣說下去，這是我的大意，我沒有顧慮到家長的關注。」 逐一回答家長私訊 這件事之後，厲河坦言在改編及創作上會更加小心謹慎。「因為今次對我來說是很慘痛的教訓，由昨晚直至現在收到很多私訊，我一面看一面回答，我沒有預料到字眼會帶來如此大的反應，柯南道爾的原著其實是批評男人玩弄感情的可恥，最後要死亡，我只想死人方面會引起年幼讀者的不安，而忽略了令大家反應的字眼。」 厲河表示過去的作品亦很少牽涉性方面的題材，較接近的只有舊作《奪命的結晶》，他說：「這些情節是我第一次，但有一次因為看了護苗基金一個報告指出很多被侵性犯的受害者，也是被親人所傷，而當時我看到一個柯南道爾一個故事是哥哥侵犯妹妹，妹妹被哥哥殺害，福爾摩斯去查案，這個故事有警惕作用，所以改編了。」

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