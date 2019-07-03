【爸媽補習班】認識性器官、學會自我保護　專家推介3個說性方法

如果性教育與生活息息相關，哪麼甚麼時候適合開始性教育呢？護苗基金高級教育主任楊文慧（Elia）指男女之別是小孩最初接觸的性課題，當小孩有男女有別的意識便可以開始。而性教育除了認識身體和學習健康知識，Elia指另一需要因素是可從中學會保護自己。
每個小孩都會對身體好奇，Elia建議爸媽主動與小孩進行性教育。
Elia指當小孩知自己的身體結構與異性不同、男生和女生要分別上男女廁，便已經可以開始性教育，而認識自己的身體亦是最初和很重要的一環，因為除了了解自己和異性的身體，更重要是讓小孩明白私人部位的重要性，從而學會保護自己。Elia指過往到小學做性教育講座、談到與私人部位時，有學生哭起來，亦有學生透露爸爸在家不穿衣服，也逼他不能穿，這反映小孩可能是在未了解私人部位重要性情況下而受到傷害，如及早進行性教育，便能提高避開危險的機會。
不應給私穩部位改花名
女生和男生的私穩部位分別是胸部、臀部、陰部和陰莖，但很多爸媽們都覺得在年幼子女面前直呼性器官的名字很尷尬，普遍以「咕咕」、「雞雞」代稱，或以「下面」、「屙尿嗰度」來含糊帶過，Elia指這種方式或會扭曲小孩對私人部位的價值觀，會以為這是不能、不應、爸媽不喜歡提及的事，日後遇上問題時便不會主動求助。
有家長表示，偶爾會在家以外的地方需要提及性器官，例如帶小孩上廁所後說：「著好褲未？收埋咕咕未？」等等，Elia指小孩需要認識性器官的正確名稱，生活中亦可以正確名字稱呼，同時要教小孩不應在公眾場合高聲提及或觸碰，因或會讓他人覺得尷尬或不禮貌。如果真的要說想相關內容，可教導小孩在爸媽耳旁小聲說話便可。
另外，除了認識自己的身體，同時亦要認識異性的身體特徵，但不需要說得太詳細，例如教年紀較小的女孩認識男性性徵時，只需提及男生私人部位的位置便可，不需把睾丸、陰囊、陰莖都詳細說明，可留待年紀較大時再深入認識，「認識自己和異性身體的目的是保護自己和學會尊重別人，要知道異性甚麼身體位置不能碰。」
如小孩自行上網尋找資料，有可能會獲得錯誤性知識。
以工具輔助，寓學習於娛樂
雖然名為性教育，但亦不需如學校上課般正襟危坐地進行，Elia建議可以按小孩的能力和程度，選擇用布偶、畫具、繪本等各種工具來輔助，如果小孩還是兩、三歲的幼兒，簡單地指出器官的名稱和位置也可，如果小孩的理解能力較高、好奇心較大，便可選擇一些較詳細的工具。形式方面，以遊戲或共讀的方式也可。以下3種方法和工具，家長不妨參考一下：
性教育不一定要正襟危坐，生活上很多場合都適合。
1：邊洗澡邊學習
替幼兒洗澡時，父母可以邊洗邊說出用毛巾擦過的位置，例如：「洗吓條頸先，呢個位好多汗㗎，然後再洗下胸部。除咗去完廁所要用紙巾抹抹陰部，沖涼時都要特別清潔。陰部、胸部同臀部都係私人部位，除咗要著衫保護，亦唔可以隨便俾人睇、俾人掂㗎。」
自製教材，可讓印象更深刻。
2：自制紙牌公仔
除了購買市面現在的布偶，家長亦可跟小孩一起自制紙牌公仔，用白紙分別畫出空白的身體和各個性器官，然後讓小孩像砌圖般把性器官放到適合的位置。亦可自製紙衣服，在換紙衣服過程教小孩要保護身體。
3：共讀繪本
以下介紹的繪本，深淺、詳細程度不一，家長可按小孩能力和程度選擇。
《為甚麼我是女孩》內頁。
《為甚麼我是男孩》、《為甚麼我是女孩》
文：王早早
圖：朱進
出版社：小樹苗教育出版社有限公司
兩個故事分別以一男一女為主角，他們看到異性朋友的生活習慣與自己不同而產生好奇，例如男孩奔奔因為自己比女孩多了陰莖而不安、女孩西西看到男孩波波站著小便、與媽媽一起洗澡時看到彼此的身體特徵不同等等。繪本圖畫簡單，但帶出許多小孩面對兩性時的疑惑。另外性器官的描繪輕為簡單，但輔以故事讓父母向小孩解釋，適合年紀較小、理解能力較低的小孩。
機關可吸引小孩閱讀。
《性別常識互動遊戲書》
文：鴻雁
圖：李婷、香蕉猴
出版社：閣林文創股份有限公司
內容包括小孩的誕生、兩性分別、青春期轉變、好壞接觸與性侵犯、婚姻與性別平等等等，內容相當全面。而且書中有不少「機關」，例如模仿精子游向卵子，可吸引小孩注意力。書中圖畫和文字較多，適合約三年級或以上的小孩，或在父母引導下共讀。
《不可思議的你！：跟我們一起來認識你的隱私部位》內頁。
《不可思議的你！：跟我們一起來認識你的隱私部位》
文：蓋兒.薩姿
圖：林恩.克拉瓦斯
出版社：小魯文化事業股份有限公司
一書包括男、女分別，雖然文字形容較為簡單，但性器官的描繪較為完整和仔細，解釋適合好奇心重、能力較高的小孩閱讀。
《快樂成長性教育圖書. 下面怎麼了?》
文：香港家庭計劃指導會教育組
圖：姬淑賢
出版社：天地圖書以小孩在生活上遇到與性相關的疑惑為引子，例子男孩看電視時不自覺地把手放在陰莖上而覺得羞愧。另外亦給予不同面對方法激發小孩思考，例如「千萬不要告訴爸媽，會挨罵」、「把事情坦白說出來，聽爸媽的意見。」等等。圖畫文字較多，適合高小學生，或由父母引導閱讀。
《男孩精》、《女孩經》
圖文：呂嘉萍
出版社：聯經出版事業股份有限公司
以較輕鬆幽默的方法講解青春期時遇上煩惱，例如月經來了卻把衛生棉貼反，適合初小、剛對青春期好奇的小孩閱讀。
《女孩的秘密書》
文：凱倫．葛拉維、珍妮佛．葛拉維
圖：黛比．佩倫
出版社：天下遠見出版股份有限公司
圖書解答很多女孩在生活遇上、但羞於啟齒的青春期問題，左右乳房大小不一、非月經期間也流出濕濕的東西等等，適合即將或已踏入青春期的女生閱讀。
《人體大奇航—人類的生殖A》、《人體大奇航—人類的生殖B》
著：Barille, Albert
出版社：國際學社
內容非常豐富、仔細、全面和寫實，圖文形式偏向百科全書、生物書，適合閱讀、理解能力、好奇心高的小孩。
上集重溫：【爸媽補習班】「性」與生活息息相關 專家指幼兒也可開始性教育
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