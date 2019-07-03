【爸媽補習班】認識性器官、學會自我保護　專家推介3個說性方法

如果性教育與生活息息相關，哪麼甚麼時候適合開始性教育呢？護苗基金高級教育主任楊文慧（Elia）指男女之別是小孩最初接觸的性課題，當小孩有男女有別的意識便可以開始。而性教育除了認識身體和學習健康知識，Elia指另一需要因素是可從中學會保護自己。

每個小孩都會對身體好奇，Elia建議爸媽主動與小孩進行性教育。

Elia指當小孩知自己的身體結構與異性不同、男生和女生要分別上男女廁，便已經可以開始性教育，而認識自己的身體亦是最初和很重要的一環，因為除了了解自己和異性的身體，更重要是讓小孩明白私人部位的重要性，從而學會保護自己。Elia指過往到小學做性教育講座、談到與私人部位時，有學生哭起來，亦有學生透露爸爸在家不穿衣服，也逼他不能穿，這反映小孩可能是在未了解私人部位重要性情況下而受到傷害，如及早進行性教育，便能提高避開危險的機會。

不應給私穩部位改花名

女生和男生的私穩部位分別是胸部、臀部、陰部和陰莖，但很多爸媽們都覺得在年幼子女面前直呼性器官的名字很尷尬，普遍以「咕咕」、「雞雞」代稱，或以「下面」、「屙尿嗰度」來含糊帶過，Elia指這種方式或會扭曲小孩對私人部位的價值觀，會以為這是不能、不應、爸媽不喜歡提及的事，日後遇上問題時便不會主動求助。

有家長表示，偶爾會在家以外的地方需要提及性器官，例如帶小孩上廁所後說：「著好褲未？收埋咕咕未？」等等，Elia指小孩需要認識性器官的正確名稱，生活中亦可以正確名字稱呼，同時要教小孩不應在公眾場合高聲提及或觸碰，因或會讓他人覺得尷尬或不禮貌。如果真的要說想相關內容，可教導小孩在爸媽耳旁小聲說話便可。

另外，除了認識自己的身體，同時亦要認識異性的身體特徵，但不需要說得太詳細，例如教年紀較小的女孩認識男性性徵時，只需提及男生私人部位的位置便可，不需把睾丸、陰囊、陰莖都詳細說明，可留待年紀較大時再深入認識，「認識自己和異性身體的目的是保護自己和學會尊重別人，要知道異性甚麼身體位置不能碰。」