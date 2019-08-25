【開學】媽媽的分離焦慮　5招助你解決不安感｜博士媽媽

尚有幾天，全港的中小幼稚園學生均放完暑假，重返校園。除了小朋友不捨得暑假之外，其實對於許多媽媽來說，也非常不捨得暑假，因為無論是全職媽媽或是在職媽媽，子女放暑假時，均會投放更多時間陪伴子女，在這兩個多月中，媽媽和孩子相處的時間較平日多，已習慣了和孩子一起的日子，不少媽媽在孩子上學後均莫失莫忘，有分離焦慮，常見有幾種狀況。

（GettyImage） （一）不斷翻看手機內孩子的相片 暑假期間，幾乎每分每秒都見著孩子，不少媽媽在孩子上學日首天，看到孩子走進課室都幾乎掉眼淚。有些媽媽甚至不斷翻看手機內孩子的相片，又不斷看鐘，看看孩子幾點放學，記掛得異常牽腸掛肚。 （二）學校附近徘徊等放學 掛念別人的時候，等待的時間會感到特別漫長，對於不習慣孩子放完暑假的媽媽來說，也特別難耐。有不少媽媽在孩子開學初期，會不斷在學校附近徘徊，又或會在校外嘗試偷看孩子在校內上課情況，甚至會胡思亂想，擔心孩子會否不懂去廁所、或是否喝足夠的水或食物等，孩子上學時總是囉囉攣、心掛掛。

（三）失去私人時間

暑假期間，媽媽為了陪伴孩子，全神貫注，就連平日愛與朋友SHOPPING、偷閒閱讀的時間也變成陪伴孩子的時間，當一下子改變，本來被孩子佔據的時間騰空出來，便會感到空洞洞，錯覺以為自己很孤單。

（GettyImage） 5招解決媽媽分離焦慮 當媽媽有上述情況，或許已有分離焦慮！其實媽媽也需要有個人時間及興趣，當孩子上學的時候，媽媽可以做自己喜歡的事，亦可與朋友相聚，保持個人與各界的聯繫，不用沉醉於孩子的生活圈子內。 大家可嘗試以下適應方法： （一）重塑時間表 以往24小時陪伴孩子，小朋友上學時，媽媽應學會放手，信任學校的老師、信任子女所認識的朋友，相信他們可以開心快樂上學去。媽媽也可以重新安排自己的時間，包括做運動、學習不同興趣班;若是上班一族，則如常上班，不用時刻心驚膽跳。 （二）練習分離 父母和孩子一樣，要習慣上班上學時需要有短暫分離，而這分離不是生離死別，學習正向思考及接受各自工作及上學時間。

（Photo AC） （三）充足睡眠及作息 讓自己有穩定情緒及愉快心境是十分重要的，無論小孩和媽媽，當開學後大家均需有充足睡眠及規律的作息時間，讓大家適應開學的改變。 （四）閱讀 趁着孩子上學時，媽媽可以閱讀育兒有關繪本或圖書，充實自己，也可為孩子提供更多資訊，為每晚的床邊故事做好準備。 （五）互相鼓勵打氣 分散注意力 孩子和母親分離或許也需要適應時間，媽媽和孩子都可以為對方打氣，好讓大家分散注意力，不用反覆想着分離的片段及時間。久而久之，媽媽會習慣孩子上學；孩子亦會習慣獨立上學去。 暑假尚餘不足一星期，大家要好好準備了！