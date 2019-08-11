【開學】解決「分離焦慮」 讓小朋友乖乖上學｜程衞強

暑假已經過了一大半了，又意味着9月開學的日子快到了，又是新的一批2至3歲的幼兒步入他們校園生活的時間。在開學的頭2星期，不時都會聽到幼兒大哭大鬧的喊聲，不肯進入幼稚園，這也是分離焦慮的一種。 （編按：作者為註冊心理學家程衞強）

（GettyImage） 分離焦慮是當幼兒與照顧者分離時，就會不停哭鬧，而且越哭越大聲但這種情況是兒童發展初期的正常現象。大部份幼兒會於6至8個月大的時候開始出現分離焦慮，因為幼兒在這個階段開始認識身邊的人和環境，與照顧者分離令他們感到不安。幼兒會擔心「不知道照顧者會離開多久」，「會不會再回來」等。幼兒沒有時間的概念，所以即使照顧者離開只有一會兒，對於他們來說這一會兒的時間都是十分漫長和不安的。分離焦慮的情況有機會延續到幼兒剛上幼稚園的初期（大概1個月），若幼兒在上學時持續沒有舒緩分離帶來的不安情緒，有機會影響到他們正常學習和社交的發展。

和孩子玩「Peekaboo」建立概念

如果家長想小朋友輕鬆度過分離焦慮的階段，有些遊戲要由小開始玩。由嬰兒大約8個月開始，就可以在小朋友面前，把收藏一件玩具於毛巾底，剛出生的嬰兒會以為玩具離開了他們的視線就是消失了，不會去尋找，但正發展「物件恆存概念」的嬰兒，他們會開始明白到看不見玩具，只是被毛巾遮蓋了，而不是消失，便會去尋找。當孩子慢慢成長，他們的「物體恆存概念」會發展得愈來愈成熟。除了「物件」之外，原來「人物」也會恆存，在不同的文化中，成人都會跟孩子玩「Peekaboo」，成人用手遮蓋自己的樣子，然後突然又出現，不停重覆，孩子會笑得很開心；當幼兒已經可以自己走路時，又可以跟小朋友玩「捉迷藏」，讓他們明白的「物體恆存概念」由「物件」發展到「人物」，明白到照顧者只是暫時離開，之後是會回來的，舒緩他們不安的情緒。