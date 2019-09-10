【學童髮型】5 款紮辮簡易教學 　媽媽必學快速編馬尾髮髻技巧　

撰文：許珞珩
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對於有女兒的父母來說，開學除了校服、書包、鞋襪要準備之外，編髮與髮飾也需要兼顧，看到有些女生每天紮著美美的辮子回學校，心裡既羨慕，又痛恨自己沒有一雙巧手與耐性。我們邀請了新娘化妝髮型師Poly設計5款只需5個步驟即可完成的女童編髮，讓家長可以在早上快手完成，出門上學。
攝：龔嘉盛
模特兒：濼濼、桐桐
場地：Polypoly makeup & hair
Fanny是兩個女兒的母親，大女濼濼今年9歲，擁有一把長長的頭髮，而細女桐桐今年4歲，頭髮長度及肩，兩個女兒都喜歡媽媽幫忙編髮，但Fanny說：「因為兩個女兒都在晚上洗頭，每天早上一起床，她們的頭髮就會打結，一幫她們梳頭就會大嗌，看到同學的媽媽都好犀利，可以紮得小朋友個髮型好美，但早上的時間太趕而且小朋友耐性又有限，所以一直只會紮很簡單的辮。」這次Fanny就趁機向Poly學幾招紮辮技巧。
Poly表示由於小女孩的頭髮很柔軟，而且較成人多碎屑，所以建議家長準備一個噴水壺並加入清水，在編髮時可以噴濕頭髮使用，令頭髮變得貼服。她說：「如果太多髮碎彈出來，也可以用黑色髮夾固定，但如果需要用頭髮定型劑，便要選擇成分天然的產品。」
第1款-上下公主編髮（長髮）
+5
+4
+3
第2款-兩邊髮髻（短髮）
+7
+6
+5
第3款-絲帶馬尾（長髮）
+5
+4
+3
第4款-整齊三手辮馬尾(短髮)
+7
+6
+5
第5款-兩手辮斜編髮（長髮）
+9
+8
+7
Poly原是新娘化妝師及導師，在宴會中要極速幫新娘轉髮型，讓她在女孩子的編髮上獲得不少靈感，不時在fb專頁《媽媽也是造型師》中分女孩紮辮心得。
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