【開學繪本】5本適合開學前閱讀書藉　家長子女輕鬆面對新生活　

不願換校服、不願進校門、與家人離別時嚎啕大哭……每年八、九月都有不少家長面對著同樣的問題：怎樣幫助孩子適應上學生活呢？兒童繪本教育工作者黃巧書（肥哥哥），在眾多童書當中，特別推薦家長與小朋友一起閱讀以下幾本圖書，他說：「孩子上學不適應、有情緒很正常，利用一些繪本幫忙，再配合家長給予的正面支持和鼓勵，相信他們很快可以過渡的！」趁開學前夕，如果大家也有同樣的憂慮，趁住開學前夕利用繪本幫助孩子吧！ （圖片由受訪者提供）

讓孩子思考學習目的 －《小孩為什麼要上學？》

《小孩為什麼要上學？》 出版社：大穎

作者： 大江健三郎

譯者： 陳保朱

出版社：時報出版 故事內容及簡介：很久以前世界上是沒有學校的，小朋友每天都只要不停玩樂！國王覺得好懊惱，為什麼小朋友甚麼都不懂？不會認字、不會數數，真不是辦法呢！國王集合了眾大臣，討論小朋友有甚麼需要認識和學習，之後便慢慢演變成現在的學校了！ 不論年紀，大概每個學生都會問：為什麼要上學？！這個關於學校的傳說可能可以解答到你的問題呢！

《布朗克開開學》 作者： 妙蒜小農

繪者： 妙蒜小農

出版社：妙蒜工作室 故事內容及簡介：小朋友在上學前有不同的情緒，有想家的、有不捨媽媽的、有緊張的、也有很期待的！家長可以藉此書讓孩子知道，其實有人明白自己的感受，也能鼓勵孩子成為勇敢上學的一個！ 上學好好玩！故事時間、「魔法」活動、體能遊戲，最好是有很多小朋友一起玩！問問孩子，你最期待在學校進行甚麼活動呢？ 故事中的小朋友在學校玩得好開心呀！告訴孩子，學校是個好棒的地方！

《布朗克點點名》 作者： 妙蒜小農 出版社：妙蒜工作室 《布朗克點點名》 作者： 妙蒜小農

出版社：妙蒜工作室 故事簡介及內容：老師幫小朋友點名時，有人常常不記得自己的學號，有人因為不喜歡自己的學號而傷心，但也會有些幫忙提醒其他人的小朋友！原來學校有很多不同的小朋友啊！ 當孩子沉淪於分離的情緒中，幫他們分散主意力是個很好的方法！這本書可以幫孩子把注意力放於其他小朋友身上，請他們上學時觀察一下其他同學，你的班上有這樣的小朋友嗎？

《彩色怪獸去上學》 出版社：三采

作者： 安娜‧耶拿絲

原文作者： Anna Llenas

譯者： 李家蘭

繪者： 安娜‧耶拿絲（Anna Llenas）

故事簡介及內容：彩色怪獸第一次上學前好緊張！但原來上學可以認識新朋友、也有很多好玩的活動！看他多期待明天上學就知道學校的活動多精彩了！

彩色怪獸的身體會隨著情緒變成不同顏色，家長亦可利用這本書讓孩子簡單認識情緒！

《掌心的秘密》－包容孩子的情緒

《掌心的秘密》 作者： 瀧村有子

譯者： 陳瀅如

繪者： 藤田陽生子

出版社：親子天下 故事簡介及內容：小咪開始上幼稚園了，不過上學時常常沒有笑容，於是媽媽在她掌心畫了一個笑臉，代表媽媽不在身邊時，其實也會一直陪伴和支持她！有這個笑臉給予的勇氣，小咪漸漸地適應學校生活！ 看完書後，家長不防參考書中的方法，並用溫柔來陪伴及等候孩子成長！