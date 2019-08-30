【開學湯水】中醫推介適合暑假後遺症飲用湯水　助學童輕鬆開學　

暑假可以盡情玩是童年最快樂的事，但一到開學，要令孩子收拾心情準備上學，的確是令家長頭痛之事，除了市調較生活習慣之外，家長不妨從食療湯水入手，幫助孩子由內到外盡快適應過來，每天精神抖擻上學去。 謝嘉雯中醫師特別針對小朋友在暑熱玩得夜晚睡，對新環境、老師及同學感到陌生而有壓力， 以及開學後接觸更多人令感染病菌機會增加等常見問題，特別推薦三款湯水給家長，令小朋友打好底子迎接新挑戰。

早睡早起助眠湯

龍眼肉可養血安神，補益心脾。（資料圖片） 材料：龍眼肉30克、蓮子30克、茯神20克、燈心草5-7棵、瘦肉適量。 製法：瘦肉洗淨汆水後，與其他材料以中慢火一起熬煮約1小時。 謝醫師說：「暑假玩樂較多，加上暑熱余邪，易令小孩心浮氣躁， 睡不安寧，或輾轉反側，入睡需時。龍眼肉甘溫，補心脾、益氣血、養心安神，並可令湯帶有甜味，令小朋友容易接受。燈心草清心除煩，配合補心益腎的蓮子，健脾安神的茯神，有助小孩早進夢鄉，早睡早起不賴床。」 另外，謝醫師還建議如果暑假小朋友慣了晚睡，家長宜開學前烹調此湯予小孩飲用，並調節小朋友的作息，讓他們生理時鐘適應過來。

減壓開胃湯

蘋果（VCG） 材料：蘋果5-8個、鐵棍淮山1小條、新鮮百合2-3顆、蜜枣2-3顆、豬腱適量。 製法：蘋果祛芯備用、淮山洗淨削皮，並與其他材料洗淨同煮。 謝醫師說：「新學年升級調班，面對新的老師或同學，加上愈高年級，功課愈益艱深，易令孩子因出現適應的壓力，響食慾和營養吸收。肝主情志，如因情緒而影響食慾消化功能，中醫稱之為『肝氣犯胃』、『入肝』，可以酸味食物可養肝。 」由於開學正值秋天，謝醫師建議家長在食療中也宜減「辛」增「酸」，有助以養肝氣。她說：「蘋果甘溫，用以煲湯味道酸甜醒胃，可促進食慾。而淮山健脾，百合安神。」她表示父母宜鼓勵小孩，視開學升班為「大個仔」、「大個女」的另一階段，令小朋友開心迎接新學年，開懷進食，快高長大。

打底強身湯

玉竹（資料圖片） 材料：太子參30克、玉竹50克、乾海螺片2塊、雞半只。 製法：去掉雞皮內臟，與其他材料以中慢火同煮1.5-2小時。 由於開學後再次投入群體生活，人多病菌多。謝醫師說：「加上小朋友衛生意識薄弱，一不小心生病，不但令父母擔心，亦影響學習效能。預防勝於治療，家人可藉湯水強壯身體，不但減少生病機會，更可令小朋友每天精神抖擻上學去。」 「太子參益氣生津、有補益肺脾的作用，被喻為補氣藥的清潤之品。海螺片滋陰並能為湯水增加鮮味，配合生津潤燥的玉竹，煲出來的雞湯補而不燥，並可強肺健脾，預防疾病。」