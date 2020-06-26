‎餵母乳可否喝酒或咖啡？一文弄清生BB後多久開始可以喝、喝多少

媽媽常接收許多網路訊息或長輩經驗，作為哺乳過程的依循，例如：不能喝酒、咖啡、手術、吃藥，並儘量多吃多喝才能乳汁充沛等，其實這些都是迷思！飲食只要適當、均衡攝取，而手術只要麻醉藥消退，就能哺餵寶寶。

產後7天可適量喝酒

多數產後媽媽都有哺乳期不能喝酒的認知，過量飲酒會使媽媽的泌乳量下降，而寶寶吸收到乳汁，也會產生嗜睡、肌肉力量減弱，或是生長遲緩問題。那麼，職業媽媽交際應酬時，需要喝一點酒時怎麼辦？關於這一點，榜生聯盟產後護理之家督導暨國際認證泌乳顧問劉美芳護理博士認為，酒精會刺激傷口，一般在產後7天內傷口未癒合時，媽媽應避免食用含酒食物或直接喝酒；然而，不管是自然產或剖腹產，產後7天傷口復原狀況良好，適量飲酒對哺乳並無太大危害。



劉美芳督導根據美國藥物協會研究指出，媽媽體重每公斤每天喝0.5至1克的酒精是安全的，通常每公斤喝到2克酒精才會抑制泌乳；以酒精濃度約4％的淡啤酒來說，100毫升只有4克酒精，60公斤媽媽每天可喝約30克酒精，約700毫升左右的淡啤酒。

不管是自然產或剖腹產，產後7天傷口復原狀況良好，適量飲酒對哺乳並無太大危害。（Kelsey Chance/Unsplash）

多吃對乳汁影響不大

另一方面，很多媽媽或長輩以為哺乳期要多吃多喝，乳汁才會有營養，這也是錯誤的觀念！劉美芳督導提到，食物對母乳的影響很少，母乳裡的營養成分不會因媽媽吃多吃少而有太大改變，除了增加維生素A、D、B6、B12的攝取，能促進泌乳以外，其他營養素對乳汁成分的影響不大，所以媽媽不必刻意多吃多喝，只要營養攝取均衡，便能穩定維持乳汁的營養。



嗜喝咖啡的媽媽很關心，哺乳期每天能喝多少咖啡量？劉美芳督導指出，哺乳媽媽每天可喝300毫克咖啡因，約等於一杯市售大杯研磨咖啡，體內咖啡因透過乳汁傳到寶寶只有0.96％至1.5％，量其實很少。如果哺乳媽媽還是很擔心喝酒、咖啡會影響寶寶，體內可代謝酒精和咖啡的期間約為2小時，媽媽可餵完或擠完這餐母奶，再去喝酒、咖啡，下次餵奶已過2小時，便不必擔心咖啡因進入乳汁。

手術麻藥退就能餵奶

除了飲食以外，重視形象的媽媽想要燙染髮、化妝，對哺乳有影響嗎？劉美芳督導強調，從皮膚吸收到這些產品的劑量可說是是微乎其微，只要選用合格、安全性高的品牌，對母奶就沒有影響。還有，媽媽想要在哺乳期進行微整型手術或其他手術，可以嗎？劉美芳督導表示，動手術需要考慮的主要是麻醉藥問題，只要媽媽清醒、麻醉藥退了，便立刻可以餵奶，不必擔心手術的麻醉藥會影響到寶寶。



媽媽一般感冒生病吃藥，也不需要擔心，藥物通過乳汁傳到寶寶的量只有1％，一般抗生素、感冒藥、止痛藥、微量類固醇等藥物都可放心，可諮詢醫師後依身體需求適量服用。必須注意的是：抗癌類、抗凝血類、抗精神病、抗愛滋病、特殊偏頭痛、免疫抑制劑等藥物不可使用，這些藥物會影響到寶寶的健康，服用前須先詢問醫師。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：這些你都想錯了！哺乳期多吃．不能喝酒及手術…其實是迷思】