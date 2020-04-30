【母乳餵哺】娛樂圈5位餵母乳媽媽　陪月：增加奶量最好方法係...

吳雨霏早前宣布終於要結束母乳餵哺，為此感到高興又難過。其實娛樂圈有很多星媽都堅持餵哺母乳，皆因母乳對孩子的好處非常多。不過，不少媽媽都會擔心奶量不足，「餓親BB」，陪月導師Josphina 就分享5個餵哺母乳的小技巧，讓準媽媽可以盡量增加奶量。

1.吳雨霏

Kary吳雨霏去年9月誕下細女Galile，日前她宣布終於要結束母乳餵哺，Kary在Insatgram用英文寫出「我很高興又難過地同大家分享，我準備結束餵哺母乳旅程，囡囡出世餵到依家已經七個月，比預期要長得多。我已經準備好恢復自由，但亦為咗同囡囡緊密聯繫要結束而感到難過，有媽媽有相同感受嗎？我很感恩自己身體夠一直養大囡囡，媽媽真係好不可思議！無論奶係來自身體定係配方奶粉，都同樣有益，寶寶亦為此愛你！！」

+ 12 + 11 + 10

2.梁靖琪

Toby梁靖琪去年12月誕下兒子Roman施睿文，早前她在Insatrgam 上載餵哺母乳的照片，向大家分享餵哺母乳的感受與心得。Toby表示母乳的好處非常多，不但對孩子的健康有好處，亦能夠加深母子之間的關係，因此母乳又被稱為「液態黃金」。Toby亦表示母乳餵哺是上帝的禮物，當女士成為媽媽後，乳房就會自行產生母乳，並感恩自己能夠產生足夠份量的母乳供給兒子。

+ 7 + 6 + 5

3.胡杏兒

身為二孩之母的胡杏兒是母乳媽媽，她在大仔Brendan出世後曾經在Insatgram中表示「相信每個新手媽媽也會擔心自己不夠母乳而餵不飽BB，從而有說不出的壓力，但太大壓力又會影響製乳，再加上一開始的初乳對BB來說是充滿抗體的甘露，所以無論多辛苦也希望可以給BB吃到。除了心境之外，飲食也很重要，自己除了喝媽媽補充奶粉，也要騰出時間來吃東西，因為不吃東西也不可能製造到好品質的母乳，所以睡眠的時間可能又少了。」亦表示自己「從第三天開始，乳房就脹到像石頭一樣睡不了覺，幸好有醫院的護士們和陪月阿姨一直幫我按摩通乳，雖然真的很痛很痛（可以媲美生產），但慢慢看到自己每一次都有多一點點一點點的母乳，就覺得一切都是值得的。致所有的新手哺乳媽媽，千萬不要輕易放棄，一起加油，共勉之！」

4.官恩娜

Ella 官恩娜 在2015年誕下兒子Gabriel後便堅持母乳喂哺，在細女Aurélie出世後亦繼續堅持。2018年Ella 和家人去到瑞士旅行，她在Instagram貼出在海拔2,000米的Moléson mountain高峰上餵8個月大囡囡BéBé A吃母乳的照片，引起廣泛討論。

5.Coffee林芊妤

Coffee林芊妤亦是身體力行堅持母乳的星媽，她上載了數張餵哺母乳的溫馨生活照，卻被網民批評「不知廉恥」，甚至話Coffee「博出位」。Coffee亦親自回應指，以前望到胸部會聯想到性感或色情，到生完後就覺得「女人天生有胸就係用嚟供應食物畀BB」。

+ 11 + 10 + 9

Momcare 香港母嬰教育中心陪月導師Josphina 就分享5個懷抱母乳的小技巧，讓各位準媽媽能夠盡量供應更多奶給寶寶。

Momcare 香港母嬰教育中心陪月導師Josphina

產前按摩乳房

陪月導師Josphina 表示要成功餵母乳，很多時要看到媽媽們在生產前是否有兼顧按摩，因為產前的胸部按摩在36週之後已可進行，她說：「在未生產的時候先疏通乳腺，到產後上奶會更加快，而且沒有那麼容易塞乳。」

購買奶泵時間不應過早

另外，很多準媽媽都會產前早幾個月買定泵奶器，但Josphina說：「生產前和產後乳頭也會再漲大一點，所以如果太早買奶泵，也未必適用，很多時媽媽餵母乳未成功是泵奶的喇叭太細，未能泵清乳房，引致阻塞乳腺。」

埋身餵哺是最好

Josphina表示如有媽媽想增加奶量，她認為最好的方法莫過於給BB埋身吸啜，一定會比用奶泵泵出來更多奶，初生嬰兒基本上兩小時就要餵一次奶，BB埋身係可以讓大腦有一個要製作母乳的訊號，對增加奶量有一定幫助。

注意食療進補不宜過早

在產後食療方面，Josphina建議產後媽媽可以飲用炒米茶，湯水可飲木瓜梭羅魚。「一定要有足夠的水份讓身體吸收，但要注意剖腹產與順產的媽媽要因應惡露排出及康復程度而定才可以飲用湯水。當中我不建議飲豬手湯，因為豬手湯骨膠原較多，造成乳腺阻塞。」

補充水分

Josphina最後提出最重要一點，她表示由於產婦每天飲八杯已經不足夠製造母乳，建議最少飲4L至5L水。「而且唔產後容易出汗，新陳代謝比較，流失水份比較多，補水很重要。另外，媽媽的情緒很重要，建議母親不要與別人比較奶量，因應自己的狀況，絕不要給自己壓力，因為新手媽媽可能很易因為母乳不足而增加內疚感，從而壓力過大，要保持心情開朗才是產奶的重要因素。」