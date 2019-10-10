家務達人的客廳打掃小魔法　輕鬆清潔地毯梳化櫃底傢俬隙陳年污垢

看過電影《超完美嬌妻》（The Stepford Wives）嗎？是不是很羨慕她們擁有把家裡打掃的一塵不染之魔力？電影中的嬌妻都是機器人化身而成，而身為凡人媽咪該如何達到此種境界？透過家事達人的教導，讓媽咪針對家中地雷區的各式問題，利用小魔法就能輕鬆解決！

處處地雷的客廳

客廳是家中最主要的對外空間，親朋好友來到家中作客，必定會在客廳坐上一會兒。因此，客廳的乾淨與整潔，是外人對這個家的第一印象；這樣重要的地方，卻有哪些讓媽咪們煩惱的問題呢？

Ｑ1．被寶寶吐奶的毛毯

問題案例：亦勳寶貝是個愛喝奶的小男孩，但每次喝奶喜歡自己拿著喝；喝著奶的他也非常的安靜，媽咪也最喜歡這時後的寶貝（因為平時真是愛哭愛鬧）。但這幾天，換了牌子的亦勳寶貝開始會吐奶，幾乎每天都要更換地板鋪的毯子；讓媽咪傷腦筋的是，究竟如何清理吐奶的地毯，且不會有奶味殘留呢？

家事達人映如建議媽咪可以先局部處理，毛毯上有奶漬的部份；只要先用清水沖洗，若感覺有異味則可使用洗衣粉等會香的清潔用品。此外，已經凝固的奶漬則可先浸泡清水約30分鐘，軟化後再進行一般程序的處理。切記不要使用熱水沖洗，因為蛋白質遇熱很容易會凝固，反而更難清除。

（unsplash@Sidekix Media）

Ｑ2．地毯下的陳年污垢

問題案例：慧美媽咪的客廳長期鋪蓋著地毯，雖然還是會把地毯拿起來清洗地板，但清洗總有死角加上地毯一蓋又看不到了；過年前，終於發現那些陳年污垢，已經悄悄滋長在一些頑固的角落。這讓慧美媽咪很頭疼，如此「久遠的頑垢」該怎麼清除呢？

家事達人映如建議媽咪有2種方式可以清除： 1．用小蘇打加水，混合呈膏狀並用沾上牙刷頭；刷洗於污垢處，即可去除污垢。若膏狀過多會殘留在磁磚上，可在以清水擦洗。 2．可使用白醋先浸濕污垢，待約5分鐘還有微濕，即可用刷子刷除。切記不可使用於大理石地板，以免侵蝕。

Ｑ3．不易清潔的地方或縫隙

問題案例：欣欣媽咪的家中，客廳大多為固定傢俱，尤其沙發前的九層櫃子是從天花板到地板的裝潢；雖然傢俱看起來非常一致，但卻清潔不易。尤其讓媽咪嚇到的經驗是前幾天小粉圓baby把心愛的小車車玩具「開進」九層櫃底下後，哭鬧著要；不得不用盡方式拿取的媽咪，卻在櫃子底下掃出一堆灰塵。另媽咪苦惱的是，那麼難掃的地方，應該怎麼清潔啊？

家事達人映如提供以下3種方式，供媽咪輕鬆清除髒污： 1．利用科技海綿來清除髒污真的很好用，而且也可以消除陳年茶垢唷！ 2．衣架拉成棒狀並在前頭綁上牙刷，可用來清除書櫃縫縫的灰塵；也可在前頭綁上削成尖頭的免洗筷，用於括除和剔除「硬梆梆」污垢。 3．吸塵器的吸頭綁上牙刷，用「刷、洗、刷、洗」的節奏來清除灰塵和污垢。

（unsplash@Francesca Tosolini）

Ｑ4．布沙發上的彩色筆痕清

問題案例：Enna是個調皮的小男生且喜歡新鮮的事物，最近迷上的是畫圖；但在畫紙畫畫已經不能滿足Enna的天馬行空，於是乎這小子前幾天居然把沙發罩當成畫紙就畫起圖來了。已來不阻止的媽咪，對Enna此舉真是又氣又好笑；但更煩惱的是，這彩色筆痕該怎麼辦呢？

家事達人映如建議媽咪，可先以被「彩繪」的局部來處理：用衣領精噴衣服的彩色處，約等10分鐘後；再使用加了去光水的棉花，順著衣物或沙發罩的紋理慢慢擦拭。局部處理過後，就可以丟入洗衣機按照一般洗衣程序清洗。

作者簡介： 陳映如 現職：自由自在的文字工作者 學歷：澳洲南昆士蘭大學企研所 經歷：擔任過「收納play」、「MY LOHAS」、「漂亮家居」、「親子天下」等多家雜誌的編輯。 著作：「生活魔法家~居家實用妙點子300招」「輕鬆玩收納」「10分鐘懶人快速收納365」等書。

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【本文由「嬰兒與母親」授權轉載。】