【SEN】坐唔定拖延易分心　6招令孩子「專心」溫書方法｜程衞強

上兩回提到我的專注力情況，以及我是如何克服有關弱點。這個星期跟家長分享一些處理孩子溫習、或其他需要專注時的小貼士。

（GettyImage） 第一招：以時間來計算溫習進度 其中一個常見的「家長投訴」，就是「明明未做完功課，就走去做其他嘢」。「其他嘢」的意思可能是飲水、去洗手間、甚至把玩文具，總之，心情就不是放在功課上。其實要「做完功課才可以休息」可能是一個詛咒！小孩子專注力有限，而現在的功課，有時需要很長時間才能完成。其實不只做功課，溫習亦然！ 「明明未溫完書，但係又走去話要抖一抖！」可能是你的心聲！問題是愈坐就愈沒專注，越沒專注就需要更長時間才能完成功課或溫習，變成惡性循環。家長不妨試一下，用溫習時間來計算進度，而非硬性要求孩子「完成一項功課才可以休息」、或「溫完一科先可以停一停」。家長可以先了解孩子現時的專注能力，然後訂下可達到的要求。例如你發現孩子差不多每20分鐘就出現「分心」情況，你可以將時間訂在15分鐘。當時間到了，就可以讓孩子休息5分鐘。而家長亦應該慢慢地（但合理地）提升要求，例如一個月之後就要求18分鐘等，逐步提升能力。休息時亦不應進行容易讓孩子分心的活動，例如電視或電子遊戲。

適時給予休息時間。（VCG圖片） 第二招：限時完成作業 除了在指定時間後給予小息時間，父母也可以跟孩子來個競賽。父母可以先因應孩子的能力，訂出合理期望，例如孩子大約需要用12、13分鐘完成某項功課，但在進行過程中，可能會分心、把玩文具、走來走去等等而花去4、5分鐘的時間，這樣的話，家長不妨以計時器，設定在15分鐘。如果孩子在15分鐘內完成，餘下時間就可以一併加進正常休息時間。 舉例說，完成15分鐘功課後，就會給予5分鐘的小休時間。如果孩子在13分鐘就完成了，這樣的話，就會有7分鐘的小休時間。但如果孩子超時了的話，父母可以按正常作息時間進行溫習，不用額外懲罰孩子。當孩子大部份情況下都能在要求時間內完成，父母可以稍為調整指定時間（即例如變成14分鐘）。但要留意，這個方法需要父母細心觀察並準確的預算時間，如果每一次，孩子都不能在指定時間內完成，這是無法建立其滿足感，並鼓勵他繼續努力的。

（VCG圖片） 第三招：將功課斬件 除了將時間斬件外，父母也可以嘗試將功課斬件。「做完一樣再一樣」，這是很多父母的要求，似乎覺得做人要有始有終。當然，如果孩子能夠做完一樣再一樣的話，這樣很好。但我卻很難在同一科目上專注過久。我自己有用一個方法，就是將範圍斬件。例如物理考試範圍有10課、化學考試也有10課，這樣的話，我大有可能溫習了物理的1、2課書，就去翻化學的1、2課書。聽上去很不可思議，但我卻覺得有助我延長溫習時間。當你發現孩子做中文作業出現疲態，可以試試叫他計計數，可能會有意想不到的效果。 第四招：拒絕引誘 很多幼稚園生或小學生也有一個習慣，就是會一邊做功課，一邊把弄玩具（或文具），甚至書桌上滿佈雜物。這些雜物都有可能影響溫習。以我為例，如果手機在旁邊的話，我可能做不到5分鐘（沒有誇張啦）就會按手機，甚至打機。因此，要我專心做事？可以！先把手機丟到一邊去！在孩子溫習的書房裡、書桌上，有其他玩具或物品會令他們分心嗎？先處理那些擾人的事物吧！玩具當然全部收起，就連文具也應該全放進筆盒內，需要的時候才去拿。

（VCG圖片） 第五招：畫腦圖（Mind Map） 這個要視乎孩子有多大了。如果孩子能明白什麼是腦圖，可以教他們邊溫習、邊畫腦圖以協助記億。即使孩子未能掌握腦圖的概念，也可以叫他們一邊溫習，一邊寫在紙上，這樣也可以滿足他們邊溫習邊把玩的推動力。除了腦圖或邊習邊寫，畫圖也可以協助孩子記憶，特別是形態誇張或特別的圖畫。下次見到孩子在溫習時畫畫，可先別斥責他們，而是將精力放在繪畫跟書本內容有關的，溫習效果可能有所提升。 第六招：足夠運動 已有科學實證，說明有充足運動的孩子，其學術成績會較沒有足夠運動的孩子為佳，而即使患有專注力不足／過度活躍症的孩子，在進行足夠運動後，其表現也會有所改善。因此，千萬不要以功課多為理由，而拒絕孩子進行適當的運動。適量運動能提升學習效率。因此，在我孩子考試期間，我與他們到球場的時間，更會比平日為多，而他們也能夠在有限時間，完成考試的複習。除了學習效率及效能之外，足夠的運動也是減壓的良方。 父母要留意，這裡只是一些方法，讓我們協助孩子專心溫習。世間上並沒有「一定、最好」的方法，只有「最適合」的方法，父母可以因應孩子不同情況，嘗試不同的策略，以正面、鼓勵為主，與孩子一起想出最合適的功課策略！ 唔專心，都可以溫好書！