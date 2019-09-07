【SEN】ADHD過來人親述（二）：自己嘗試找出溫習的方法｜程衞強

上回提到在成長過程中，ADD對學習、生活、甚至工作都有一定程度的影響。究竟，帶有標籤的孩子，我們有方法可以協助他們克服這個「標籤」的特性嗎？

要ADHD小朋友坐定定溫書，幾乎沒可能。（AC Photo） 小時候的你，是如何應對專注力不足對你學習的影響呢？ 「我不能夠長時間坐下來溫習，以前會一邊溫習，一邊把玩東西，後來就拿紙筆，一邊溫習，一邊抄寫，雖然時間上仍然不能過長，但效果似乎有點提升。以前在書上畫公仔，後來也會在書上做筆記、寫字、畫腦圖（Mind Map）。因為這個習慣，即使到念大學時，別人到圖書館借書，我還是堅持『書，是值得擁有』！這也得感謝我的爸爸，他教我溫書要眼到、手到、口到、心到（雖然我心經常無到）。 「可能小時候有些小聰明，小學成績不俗，小一至小五都是頭十名以內，最厲害考了第二，至了小六，因為知道已經不需呈分（升中試），於是放棄溫習！可惜，到了中學，可能上述的溫習方法已經不夠用，又或者其他同學實在太厲害，基本上沒有考進過頭十名，一直都是中游份子。大學成績也是勉勉強強。

「因為專注力短，我會想出不同的『懶』方法。因為我怕死背（其實是背不了），而上課太悶又會睡着，所以在大學時，我都是經常提問的。教授在講理論，我就嘗試將理論放在實際情境，然後不停的問，因為問而不悶，不悶而不睡，所以只聽書，考試前不太溫習也能順利畢業（雖然成績不太好）；到碩士班，我跟幾位同學組織了溫習小組，例如考試範圍10課書，每人溫2課，做PowerPoint，然後找一個週末回校給同學講解，其他同學回家後應該都有再看其餘8課書，而我，很大膽地只靠同學的滙報，自己溫了2課書就上試場。結果我以良好成績（Credit）畢業（但溫習小組有同學以優異生成績（Distinction）畢業，我想這就是有重溫與沒有重溫的分別吧？）。

「之後讀另外一個碩士課程，上課時我更拿出電腦，一邊上課、一邊回覆電郵、一邊上Facebook、一邊回答或問老師問題（同學都驚訝為何會答對），結果又是另一個Credit。」

時刻不能停，連腦袋也是。（AC Photo） 在事業生涯中，又是如何克服「不專注」這個情況呢？ 「工作關係經常出差，我怕等嘛，就將大量工作搬到手機或電腦裡，基本上我能夠坐船或飛機時，不停的工作，充份發揮『腦袋不能停』的特性。 「工作時會議一般都是沉悶的，怎辦？同一道理，我會有很多意見提出。當然，這與你有否遇到好老細極有關係（有些老細不喜歡人給意見，你只需照做就可以），但因為投入度提高了，腦袋轉動多了，已經很少出現『開會瞓覺』這個現象。我怕被動接受訊息，那就改為主動處理訊息吧！而上司們也會因為我的投入多了，而感到我對工作『上心』了。 「報告錯處怎麼辦？我跟同事來個Trade Off。工作關係經常要Present，而大部份同事都不太愛Present（總有人喜歡的，但那就不要跟他換囉），那我就跟他們交換好了。我替他們做Present，他們做我的報告。」

「沒有ADHD，我一定活得比現在差。」（Getty Image） 現在的你是怎樣的一個人？ 「我記性可以很差（有時出奇地好，但機率比較少）。同一件事，可能一段時間前跟同事討論過，之後卻沒有印象地從新提出；報告類形的工作我還是逃避着，也沒有打算提升相關能力；認人也是我的一個弱項，這個弱項也會影響到我看電影或電視劇的理解程度（所以我很少睇戲），因此，如果在街上我沒認出你的話，請不要介意，你願意的話，可以先跟我打個招呼，告訴我們是在哪認識的！ 「我最怕派卡片，因為不知道怎樣介紹自己。因為『多心』的關係，我的『事業身份』最少有四個：創業家、企業顧問、大學講師、心理學家；有時也會拍廣告、有時又會寫專欄。試過在兩個不同場合，碰到同一個人，但卻用上兩張不同的卡片、兩個不同的介紹方法！ 說到這裏，我的朋友可能已經能夠猜出案主是誰了。是的，我就是當中的個案。時至今日，你仍然可以在我身上找到ADHD的徵狀，但在我來說，這些「徵狀」卻在我的生活及事業上，成就了很多美事。沒有ADHD，我一定活得比現在差。