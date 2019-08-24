【SEN】ADHD過來人親述經歷（一）：坐不定、開會睡覺｜程衞強

因為工作關係，眼見很多父母，在接到孩子的評估報告時，他們的失落、擔心、甚至絕望，有時候想拒絕接受現實，但又清楚知道，越早介入，效果越大。因此，就讓我一連兩篇文章，看看一個成年ADHD（Attention Deficit / Hyperactivity Disorder）患者的成長經歷，及適應方法。 第一篇主要講述其成長經歷，之後就會講述他如何克服這個「障礙」。ADHD有不同的呈現形態，這個個案主要是專注力不足（Attention Deficit Disorder．ADD）而沒有過動（Hyperactivity Disorder．HD）的情況。

【欠安靜、欠紀律】是常見的成績表評語。（Photo AC圖片） 小時候的你是怎樣的一個孩子呢？ 「由幼稚園就不受老師歡迎，被老師罰到門外企，不許上課，因為上課就忍不住跟同學說話，讓同學也不能專心上課！茶點時間都沒茶點啦（雖然媽媽有交茶點費），因為都被罰了。心裡很想吃茶點，也試過趁老師看不見，拿同學掉到地上的餅乾吃，因為實在忍不住。試過有一次，見到一粒掉在地上的朱古力，就想拿去吃，誰知道是老鼠糞便，想想也覺噁心。」 「但即使被罰到門外企，也是繼續的說話啦。罰企、扣茶點對我似乎沒有什麼大作用。」 「到小學時，小一開始操行為一直徘徊在丙與丙＋之間。【欠安靜、欠紀律】是常見的成績表評語。」

「上課有很多小玩意，除了不停的說話，發白日夢、畫公仔（書啦、桌子啦等等）、捉昆蟲、作弄人等等，總之就怕靜下來。老師見到就會罵我，見我發夢就會叫我答問題，可能有點小聰明，通常都能答對，然後老師似乎沒有辦法的叫我坐下繼續上課。那個年代老師是可以體罰學生的（其實也不是太久之前啦），而我亦是常客。現在回想，可能就是因為平時上課表現，基本上『都幾乞人憎』。試過被2分厚的木間尺打手板，也試過乒乓波板打屁股，被罰，是家常便飯。」

「溫習時也很有障礙，眼看見文字，但卻無法入腦、無法處理。即使現在看書或雜誌，也有可能有這個現象，經常走神，看YouTube的時候，也有時候需要回帶再看一次！」

溫習時也很有障礙，眼看見文字，但卻無法入腦、無法處理。（VCG圖片）

除了學習，在日常生活中，能看到ADHD的影子嗎？

「除了學習，生活也有受到ADD的影響。我很怕等候。小則會發出聲音（例如在電梯內，即使現在，有時也會用手敲打扶手）、大則發脾氣。因為怕等待，如果眼見巴士走了，我可以走路到下一個站，（能追到巴士嗎？）追巴士不是我的目標，而且10次當中有8次是追不到的，餘下2次是因為紅綠燈或塞車才能成功。我走去下一個站的目的，純綷是因為不想站著等。其實也試過不止一次，在走去下一站的時候，途中再走多一班車！但我仍是要走過去，感覺總好過站著等，這是完全不理性的！」

「我試過由一個站走去下一個站，到站的時候剛好又走一班車，結果再走一個站，終於，由順天邨走到順利邨，前後三個屋邨。」

「坐在巴士上也不好受，因為小時候沒有手機，於是一邊坐，一邊想像自己在外面的車頂上，忍者般的跳來跳去，又或者駕著越野單車，在車頂上飛來飛去，總之腦袋是沒有一刻停下來的。」

「我試過穿衣服前後調轉而不發覺，最可怕的是試過底面調轉了（也沒有發現的照常外出）；試過出門前後來回3次，但最後仍然帶漏了東西；找東西時，明明在眼前卻看不見是家常便飯，我明白正常人也有這個現象，但我的頻率可能是你的幾倍；閱讀時看錯字、跳了行也經常發生，小時候考試時，經常做漏題目，甚至全頁漏空！明明會計的數學，就是計錯了。考試被扣分不是不懂回答，而是看錯題目，可以第一題的答案，寫在第二題的回應欄上！」

考試被扣分不是不懂回答，而是看錯題目，可以第一題的答案，寫在第二題的回應欄上！（VCG圖片）

到了成人，這個「標籤」對你工作有否影響？

「即使完成大學課程，到工作時，也很受影響。我試過跟老細開會時打瞌睡，當時部門主管是在場的，對當時是職場新鮮人的我來說，高好多個級別，她直接問我是否太累，當下的確是嚇了一跳，但2、3分鐘後，可以繼續睡覺，不是我不想專心，我是努力撐大眼睛，但卻控制不了眼皮向下垂；也不是之前沒睡好，基本上我都睡7、8小時的，肯定足夠，但問題在於『悶』。『悶』，我就睡！對不起，實在控制不了。」

「在那公司也經常要做報告，每星期一份，但2年來，100多份報告中，基本上都有錯處讓上司抓到，在我印象中沒有1份是全對的。對，是1份也沒有。不是我沒有用心，我已經反複核對3次，是3次，我認為全對了才遞交，但老細還是一眼就抓到錯漏。她還用了很多方法去鼓勵我，又試過玩遊戲，例如，如果報告沒錯就請我吃飯，有錯我就請同事吃早餐，但可惜，一樣照錯！」

「可想而知，我在那公司的仕途當然不甚理想。」

（待續）