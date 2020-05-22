【BB衫收納換季篇】直立擺放與真空收納袋使用法　勿用抽屜式膠箱

爸比媽咪選擇了安全的收納工具，也使用小蘇打水徹底清潔之後，為數眾多的寶寶衣物該如何整理與收納，才能方便易取呢？

分格收納直立擺放

寶寶平時的衣物收納以抽屜或衣櫃為主，但其尺寸都較小，直接放在抽屜裡，容易散亂，拿取也較不方便。生活魔法師陳映如表示，將空間區分成許多小格子，即便亂了，也僅有那一小格的空間凌亂。

現在許多爸比媽咪有網路購物的習慣，家中就有很多紙盒，因此抽屜分格的工具可以選用取得容易的鞋盒、面紙盒等箱盒。即便大小不適合，爸比媽咪也可以自行裁切成合適的尺寸。

另外，生活魔法家陳映如建議，爸比媽咪可以將寶寶衣服採直立方式擺放，可以看到每一件衣服，方便找尋與拿取，收納的數量變多，不佔空間、衣服也不易變亂。

衣物直立擺放方法（點圖放大瀏覽）：

+ 22 + 21 + 20

寶寶動手 學習收納

將收納工具放置於寶寶容易拿取的高度與位置，方便寶寶學習管理自己的收納空間。家事女巫林素芬表示，從小就可以開始培養照顧自己的生活家事的習慣與能力。爸比媽咪摺疊好的衣物也可以請寶寶自己歸位。雖然寶寶可能無法妥善擺放，但這是一個練習機會。因此，寶寶衣物收納的空間設計要對於寶寶是友善且具有執行力，切勿將所有東西都放在高處，也要注意操作的簡單化，若是太複雜，寶寶無法執行，便會放棄，到最後變成都是爸比媽咪的收納作業了！

另外，一般家中的玄關都有懸掛衣服的掛勾，方便擺放爸比媽咪暫時收納大衣或外套。家事女巫林素芬建議，在大人的掛勾下面，符合寶寶的高度處也可以掛上兒童專用的安全掛勾，讓寶寶從幼稚園回來後，也可模仿大人的動作，學著自己掛放外套。但爸比媽咪要注意勿使用尖銳的勾子，而選用兒童專用掛勾，才安全喔！

過季衣物收納錦囊

有時候爸比媽咪利用換季大特價，幫寶寶預買以後要穿的衣服，或是寶寶的二手衣要留給下一胎繼續使用，這些暫時用不到的新衣或二手衣，該如何收納呢？

密封收納 防潮又防蟲

許多爸比媽咪拿了使用取得方便的紙箱，就把寶寶的衣服往裡面擺，丟往床底下。過了一季、一年之後，紙箱本身容易潮溼變形，許多小蟲子甚至蟑螂也都會跑進去。且塵蹣喜愛附著於紙箱或布製品上，容易造成寶寶過敏。

關於過季衣物的收納工具，兩位專家都建議選擇密封式的收納工具，可隔絕空氣，沒有潮溼問題；密封性佳，更不用擔心有蟲蟲入侵。家事女巫林素芬建議，真空收納袋是最適合過季衣物的收納工具，除了密封性的優點之外，寶寶的鋪棉厚重外套，若是以疊放方式收納，佔據龐大的空間，使用真空收納袋可壓縮膨鬆衣物，縮小體積，節省空間。即使存放在床底下，也不會受到潮氣的侵害。

真空收納袋(淘寶截圖)

如果爸比媽咪不是選用真空收納袋，生活魔法家陳映如就建議將衣服往上放，如衣櫃上方；勿將童衣放在床底下，因為地板的濕氣較重，長時間不移動，寶寶衣服容易受潮。生活魔法家陳映如則提醒爸比媽咪選擇密封式收納箱時，誤以為體積愈大，可收納愈多東西，較便宜划算，但到最後，卻忘了箱子裡到底有何內容物。當爸比媽咪只是要找尋一件衣服時，就從頭翻到尾，又必須重新整理。而體積過大的收納箱也造成搬運上的困擾。

分袋+分齡 方便好找

即使選擇防潮的密封式收納箱來收納新衣或過季衣物，但是爸比媽咪放到忘記了，等到再拿出來時，已經太小穿不下，就太可惜了！生活魔法師陳映如建議，使用夾鏈袋一個個包起來，註明年齡、款式，並將年齡相近的衣服整理在同一箱。使用分袋及分齡收納，如此一來，當親友需要某年齡的衣物時，只要瞄一下袋子上的敘述，就知道尺寸及花樣，不用一件件打開，容易找尋需要的衣服。

另外，生活魔法家陳映如表示，不建議選用抽屜式的大收納箱，因為並無完全密封，仍有潮溼及蟲害問題；通常收納箱都置於高處，好動的寶寶喜歡東拉拉、西扯扯，容易就從高處跌落下來，造成意外傷害。

過季衣物 消毒後再穿

在穿著之前，過季衣物之前必須先經洗滌及消毒。消毒方法有很多，雖然漂白水具有消毒的功能，但家事女巫林素芬建議，勿使用漂白水，因為若無徹底清潔，易殘留，不僅讓寶寶肌膚受到傷害，也容易過敏。最簡單且自然的方式就是將衣物拿到太陽底下曝曬、將衣物浸泡在100度熱水之中或是將洗衣機水溫調節至40、50度等方法，都可以殺菌，保護寶寶的健康。

【相關圖輯】原本不愛收納 日主婦用這方法成斷捨離達人 從此生活如20歲文青（點圖放大瀏覽）：

+ 19 + 18 + 17

作者簡介： 陳映如 學歷：澳洲南昆士蘭大學企管研究所 經歷：《MY LOHAS》、《國語日報週刊》、《未來少年》、《漂亮家居》等雜誌專欄作家、社福團體及企業機構的專案講師 現任：專欄作家、專案講師 林素芬 學歷：淡江大學日文系畢 經歷：行政院文建會幼獅文藝散文首獎、中央廣播電台節目主持人，著有《阿芬家事親子樂》、《別為家事抓狂》、《懶人家事四季百寶箱》等書 現任：作家；廣播、電視節目、新聞家事生活主講；阿芬後花園家事生活網站www.a-fin.com站主

【本文由「嬰兒與母親」授權轉載。】