【小一自行收生】5大注意事項　3大選校策略分享｜Mommy Amy

如果你的孩子在今個學年度是幼稚園高班學生，此刻的心情或許如我一樣忐忑不安，因為下周一開始便是為期五日的自行分配學位的遞交申請日期。先不論是否已決定了心儀的學校，最重要是沒有把表格填漏或填錯。因此我會在此篇文章內分享填表及交表的注意事項及在選校上的一些建議。

(GettyImage) 五大填表及交表注意事項： 1.表格右上格的「住址所屬小一學校網編號」必須填上與居住地址相符的校網編號 (跨境學童除外)，這個編號將影響第二階段的統一派位申請。 2.向學校提交的地址證明必須要與申請表內所填的居住地址相同，此處必須留意， 如通訊地址與居住地址不同，必須填寫居住地址一欄。 3.如申請學童在香港出生，必須在「證件類別」一欄選擇香港出生證明書。

4.所有文件在提交時都要帶備正本及影印本；尤其留意，居住住址證明文件上的姓名必須與申請表上家長/監護人的姓名相同，而銀行信件及稅單皆不接受為證明文件，因此要準備好近期的水、電、煤或差餉、租約等文件。

5.最後必須留意的是，若表格內所列的家長/監護人未能親身遞交申請，必需填備授權書及附上身份證明文件副本予受託人代交，以免白行一趟。（下載授權書範本:https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/primary-secondary/spa-systems/primary-1-admission/Letter_of_Authorization_(Sept)_(web).pdf ）