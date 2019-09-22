【小一自行收生】5大注意事項　3大選校策略分享｜Mommy Amy

如果你的孩子在今個學年度是幼稚園高班學生，此刻的心情或許如我一樣忐忑不安，因為下周一開始便是為期五日的自行分配學位的遞交申請日期。先不論是否已決定了心儀的學校，最重要是沒有把表格填漏或填錯。因此我會在此篇文章內分享填表及交表的注意事項及在選校上的一些建議。
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五大填表及交表注意事項：
1.表格右上格的「住址所屬小一學校網編號」必須填上與居住地址相符的校網編號 (跨境學童除外)，這個編號將影響第二階段的統一派位申請。
2.向學校提交的地址證明必須要與申請表內所填的居住地址相同，此處必須留意， 如通訊地址與居住地址不同，必須填寫居住地址一欄。
3.如申請學童在香港出生，必須在「證件類別」一欄選擇香港出生證明書。
4.所有文件在提交時都要帶備正本及影印本；尤其留意，居住住址證明文件上的姓名必須與申請表上家長/監護人的姓名相同，而銀行信件及稅單皆不接受為證明文件，因此要準備好近期的水、電、煤或差餉、租約等文件。
5.最後必須留意的是，若表格內所列的家長/監護人未能親身遞交申請，必需填備授權書及附上身份證明文件副本予受託人代交，以免白行一趟。（下載授權書範本:https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/primary-secondary/spa-systems/primary-1-admission/Letter_of_Authorization_(Sept)_(web).pdf ）
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三大選校策略：
1.不少家長現已懂得參考往年各所學校的世襲收生學額來判斷某所學校的受歡迎程度，唯需要注意的是，建議參考時瀏覽多於一年的數據，因有些學校每年的熱門程度不一，很視乎當年區內適齡人口的變化。
2.承上，有一些熱門學校，年年都固定被相若數量的世襲生蠶食；但同時間亦有一些優質學校，每年受追棒的坡幅變化較大，如手握20分，大可以策略性一搏。
3.最後，手握10分或15分的人士亦不必認為此階段只是屬陪跑分子，其實亦有不少低調的好學校，在自行階段下有充足的學額。若閣下的目標是「一鳥在手，勝於百鳥在林」，在自行階段便率先選擇，便不用等到統一派位時才來博弈，早日放下這心頭大石。
小學教育一讀便是六年，確實不能不深思細選；不過總要記住「沒有最好的學校，只有最適合孩子的學校」，祝大家都運氣爆燈，早日入選心儀學校。
作者簡介：Mommy Amy
自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；囡囡Valerie及囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。
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