【親子教養】孩子哭鬧扭買東西　家長必學3招應對｜投委會

爸媽們的一大難題，就是孩子在店內扭計買玩具，該怎麼辦？
孩子在公眾場所扭計，爸媽們可能會感到一籌莫展，立下心場說「不」又怕令他們大吵大鬧，順其所求又怕會寵壞孩子。面對這種情況，以下3招幫到你！
1. 保持冷靜 抓緊底線
孩子在公眾場所扭計，爸媽可能會覺得憤怒又尷尬，記住要保持冷靜，臨危不亂。無論孩子如何哭鬧，爸媽說了不買就是不買，不能放下自己的底線，孩子吵鬧你便就犯，他們以為扭計一定會成功。
2. 反客為主 將計就計
爸媽可以順勢糾正孩子的行為，並灌溉正確的理財知識，例如：
以提問引導孩子思考他所扭買的東西是屬於「需要」或「想要」，如家中有沒有類似的玩具？他們的表現是否值得可以買玩具或零食？
轉移孩子的情緒，例如說故事或提議到公園玩等，讓他們知道很多東西都可以讓他快樂，不用為了買某一件東西而不開心。待孩子情緒平復後，向他們解釋你不買的原因，不要以為自己喜歡的東西，爸媽一定有能力買。
平日透過獎賞制度讓孩子明白要做到一些適當的事情，有付出才能有收穫。
3. 逛街購物 先訂規矩
帶孩子出街前，可先與他們商量規矩，例如事先說明只可以在商店買一件物品；也可與孩子一起訂立購物清單，按預算及物品購買，不可胡亂購買不在清單的物品或請他們用自己的零用錢買。
作者簡介：
投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。
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【編按：文章題目為編輯所擬。】
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