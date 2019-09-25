【親子教養】孩子哭鬧扭買東西　家長必學3招應對｜投委會

孩子在公眾場所扭計，爸媽們可能會感到一籌莫展，立下心場說「不」又怕令他們大吵大鬧，順其所求又怕會寵壞孩子。面對這種情況，以下3招幫到你！

1. 保持冷靜 抓緊底線

孩子在公眾場所扭計，爸媽可能會覺得憤怒又尷尬，記住要保持冷靜，臨危不亂。無論孩子如何哭鬧，爸媽說了不買就是不買，不能放下自己的底線，孩子吵鬧你便就犯，他們以為扭計一定會成功。

2. 反客為主 將計就計

爸媽可以順勢糾正孩子的行為，並灌溉正確的理財知識，例如：

以提問引導孩子思考他所扭買的東西是屬於「需要」或「想要」，如家中有沒有類似的玩具？他們的表現是否值得可以買玩具或零食？

轉移孩子的情緒，例如說故事或提議到公園玩等，讓他們知道很多東西都可以讓他快樂，不用為了買某一件東西而不開心。待孩子情緒平復後，向他們解釋你不買的原因，不要以為自己喜歡的東西，爸媽一定有能力買。

平日透過獎賞制度讓孩子明白要做到一些適當的事情，有付出才能有收穫。