【開學準備】趁暑假完結前　給小朋友的6個任務｜投委會

暑假就快完結，家長一定忙於為子女開學準備。不妨讓子女一齊參與以下的六個任務，為自己開學做準備，例如一起看看有什麼開學使費或要添置哪些開學物品，讓他們知道所有的東西不是從天而降，而是爸爸媽媽要付出金錢去準備。

1.檢視家中存貨

與孩子檢查家中的一些學習用品是否仍有存貨，例如鉛筆是否已用完？擦膠還有新的未用嗎？可以在購物清單刪除一些仍有存貨的物品，培養孩子不浪費的習慣。也要提醒孩子習慣將學習用品放在家中一個固定的地方，方便時刻檢查。

2.訂預算和清單 與孩子想想開學所需的物品及有關支出預算，訂下整體預算上限，並按各項物品的優先次序訂立購物清單。 3.分「想要」「需要」 如果整體預算超支，讓孩子想想在清單內所列出的物品，究竟是屬於「想要」或「 需要」，例如筆盒仍然新淨用得著的話，新筆盒便只是「想要」而非「需要」了，教導孩子明白要在有限預算內作出取捨。 4.想辦法慳錢 鼓勵孩子想辦法節省金錢，例如在選購開學用品時，比較不同店舖的折扣優惠及價錢，找找舊校服或二手書本等。

5.物盡其用

與孩子看看有什麼舊物品可以循環再用，例如一些已用的筆記簿，如仍有空白的紙張可以留下再用。也可鼓勵孩子發揮創意，利用這些剩餘物資DIY加工，將它們改頭換面，變成有用的家居飾物，又好玩又環保。

6.建立理財習慣

與孩子按新學年的需要如交通或膳食等，商量零用錢的安排，引導他們訂儲蓄目標，並記錄每日的開支。