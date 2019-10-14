【爸媽補習班】色情資訊、陷阱充斥生活　開明討論更勝一味禁止

作為父母，都會好好保護子女，離開所有危險或不良資訊。但危機或兒童不宜的訊息充斥在生活中，家長很難100%地隔除，護苗基金高級教育主任楊文慧（Elia）指出如家長能經常保持開放的態度、聆聽子女的問題，當危機接近小孩時便能更快地發現。

除了面對面，性侵犯亦可隔著空氣發生，例如玩網絡遊戲、使用社交平台、甚至網購，凡是會接觸到陌生人的網絡活動都有可能。不法之徒會用各種誘惑誘導小孩滿足自己的慾望，例如讓小孩傳一張穿泳衣的照片甚至裸照來換取武器，當小孩對身體的保護意識不高，便容易動搖跟從不法之徒的指示。

及早進行性教育防範危難 要讓小孩避開危險，Elia指要在日常生活多為小孩進行性教育，又或讓小孩想像事情發生會引發的可能和嚴重性，例如把一照裸照傳給一個陌生人後，該陌生人會否再傳給第三、第四者？陌生人看過後會否刪除？這張照片數年後會不會被上載到網上流傳？當兒時的身軀被眾多陌生人看到，自己又是否能承受？Elia鼓勵家長與小孩在討論中思考，讓小孩能意識何謂危險，而非一味禁止、鎖電腦或限制上網自由。 討論時家長亦應保持中立，不應對小孩的想法作出批判，如果爸媽常以「乜你咁蠢㗎」、「用下個腦啦，都唔諗下後果」等批評的說話未回應，小孩漸漸便會不想再與爸媽溝通。Elia回憶一次到校做講座時，一名男生問她應該與女朋友發生關係，Elia向該名男生反提出一連串問題，例如在這年紀發生性行為會有後果？自己是否能承受？是否已準備做爸爸？如年紀小小便當爸爸，將來會怎樣？該名男生思考過後，便明白了為何在這年紀不應發生性行為。

兒童不宜資訊充斥生活 難以完全隔絕

除了網絡活動，日常生活中看電視、逛街，甚至逛書展都會看到兒童不宜的資訊，因此家長很難逐一禁止各種活動、完全阻隔色情資訊的源頭。另一方面，Elia認為這些資訊亦是性教育的好教材，例如看電視時看到穿著泳衣的演員，除了可解釋那是廣告、劇集，演員因為工作、效果需要而要穿內衣或泳衣。如小孩年紀大一點，更可嘗試反問「這產品、劇情需要用這方式、穿著去表達嗎？是必要嗎？」

冷靜面對擔憂

家長禁止小孩接觸與性有關事情，其一原因是希望壓止小孩對性的好奇，再進一步來說是不希望小孩在未成年時便發生性行為。Elia指出，當小孩踏入青春期，對性好奇是很正常的，小孩會對兩性不同產生好奇，又或探索身體，甚至有自慰，「如果發現小孩已有自慰，家長也不用太驚恐，小孩有性需要也是正常，自慰只是解決即時生理需求的行為，不一定要禁止。但如果一種行為例如打機、自慰、追星，讓當事對生活其他活動失去興趣、動力，所有心思、時間都花在該種行為上，這就不是健康的行為，要找專家介入了。」