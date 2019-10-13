【言語發展】孩子有口難言？ 6種情況需提升表達能力｜博士媽媽

不同年紀的孩子，言語發展均會有不同步伐。當家長遇上孩子在trouble 2、trouble3的時候，往往是孩子「有口難言」的階段，或許是因為詞彙不充足又或「識啲唔識啲」，成年人無法了解他們的意思時候。小朋友在學前階段的言語能力是非常重要，更會直接影響到其學習及社交。若孩子遇上以下情況，家長或需要花更多心機及時間協助提升孩子的表達能力。

(AC Photo) （一）生氣別人不懂得他的意思 當孩子仍未上學階段或剛上N班，因在言語發展中，許多詞彙都未足夠或用錯詞彙，表達錯意思，所以當大人不明白他們的意思時，小朋友會感到很「忟」。 （二）不說出對什麼生氣 小朋友許多時候不懂表達情緒，有時候家長不知道他們在生氣什麼，甚至有時候小朋友甚至不發一言，家長不知如何是好。當家長若見到這情況，應嘗試引導孩子說出發生什麼事及想表達的意思，協助小朋友解開心結。

（三）以逃避態度面對困難 不愛說出來

幼稚園階段的孩子已經有不同的情緒，但言語表達能力因人而異，有些孩子仍未有能力說出，他們會選擇以逃避方式面對困難，久而久之甚至不愛說話。

（GettyImage） （四）不愛描述學校發生的事 當孩子說話能力遜色，或未有足夠詞彙表達自己時，他們甚至不愛描述在學校發生什麼事情。若家長發現這情況，應關心了解孩子為何不描述學校的事，是否不開心？還是因為不懂得說而不說。 （五）在外沉默寡言 有些家長發現孩子在家時喋喋不休，說話能力極強，但在外卻一粒聲也不出，甚至躲在家長背後突然變得害羞。這或與孩子欠缺在公眾場合說話的信心有關，若家長發現這情況，宜多鼓勵孩子放膽在公眾場所說話，又或委派一些小任務給他們，如到餐廳點餐、超級市場買東西等。

（GettyImage） （六）動不動就喊 有些小朋友特別愛哭，若孩子非因肚餓、疲倦而哭，家長應嘗試留意孩子會否因辭不達意？或沒有人明白他在說什麼而感到懊惱所以哭呢？若是後者，家長需嘗試透過遊戲或在日常生活中溝通，增加孩子所學會的辭彙，從而學表達更多不同的生字。 若家長發現孩子有多於一項上述情況，家長宜多陪伴及引導孩子說話，如以遊戲或親子伴讀方式，從旁協助。同時，家長可向就讀的幼稚園查詢能否提供協助;若家長發現孩子在說話能力上較其他同齡孩子遜色時，或對孩子語言能力有懷疑，可尋找言語治療師作專業評估，了解孩子言語發展情況;若是稍為落後或遇上困難，可盡快找言語治療師協助，盡快追回平常言語發展的水平。