【家居教材】日常生活變遊戲　3款遊戲邊玩邊加強言語能力

媽媽Renita在兒子文仔約三歲時確診為高功能自閉症後，一直積極在日常生活中跟他進行各種訓練，看到兒子日漸進步，深明持續訓練的重要，便與言語治療師、語言發展導師等專家合作，創立「香港親子教具網」，設計出一系富香港特色的教具。2019年年初更推行「心計劃—上門家居訓練服務」，讓SEN小孩邊玩邊持續性地學習。

言語治療師Miss Carley曾提及人的語言能力需要在一定的語言環境刺激下發展，但現今家庭以小家庭為主、鄰里關係較疏離，小孩開口說話機會較少，導致言語發展相對較差。如想彌補生活不足，家長可多製造讓小孩開口說話的機會。以下介紹的3款桌遊以日常生活常見的素材為遊戲主題，可引起小孩的興趣，並在過程中多開口表達。