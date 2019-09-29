【家居教材】日常生活變遊戲　3款遊戲邊玩邊加強言語能力

媽媽Renita在兒子文仔約三歲時確診為高功能自閉症後，一直積極在日常生活中跟他進行各種訓練，看到兒子日漸進步，深明持續訓練的重要，便與言語治療師、語言發展導師等專家合作，創立「香港親子教具網」，設計出一系富香港特色的教具。2019年年初更推行「心計劃—上門家居訓練服務」，讓SEN小孩邊玩邊持續性地學習。
言語治療師Miss Carley曾提及人的語言能力需要在一定的語言環境刺激下發展，但現今家庭以小家庭為主、鄰里關係較疏離，小孩開口說話機會較少，導致言語發展相對較差。如想彌補生活不足，家長可多製造讓小孩開口說話的機會。以下介紹的3款桌遊以日常生活常見的素材為遊戲主題，可引起小孩的興趣，並在過程中多開口表達。
四季及天氣認知桌遊。（龔嘉盛攝）
四季及天氣認知桌遊
四季除了氣溫不同，還有不同的節日和事物，這款遊戲把春夏秋冬的特色融入其中，遊戲以簡單的康樂棋模式進行，小孩先摘骰子再前進，途中有很多機會抽取任務卡，而任務卡內容則以四季為主題，小孩需要以生活經驗未完成，例如春天卡是要說一句拜年時要說的祝賀說話。
遊戲配件包括50張季節任務卡，而棋盤和任務卡上亦有有46個生字，可順便認識與季節有關的詞語。
香港交通工具系列之好玩商店街。（龔嘉盛攝）
香港交通工具系列之好玩商店街
遊戲配件包括6張商店圖卡、18張物件圖卡和4個香港交通工具棋子，小孩需要把物品放到相配的店鋪，例如魚蛋、樽裝水和雪糕可放進便利店。過程中家長可引導小孩先形容便利店會有甚麼物品出售，讓小孩回憶過往逛便利店的經驗。又或反過來問小孩在甚麼地方可買到樽裝水，從中鍛煉觀察力和言語能力。
齊來做點心大師。（龔嘉盛攝）
齊來做點心大師
此款遊戲是與香港公開大學李嘉誠專業進修學院OUHK LiPACE幼兒教師文憑的學生一同設計。通過角色扮演或指示模式，小孩可認識點心的食物元素、了解食物的來源地、點心的製作過程、基本數學概念，並在在買賣的互動中鍛鍊社交技巧，從中訓練理解指令能力、理解故事能力、運用特定句式能力等等。
詳情：https://www.facebook.com/hkteachingaid/
小孩可形容點心的製作過程。