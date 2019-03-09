提昇小朋友詞彙量有妙法│言語治療師Miss Carley

據外國大學的研究指出，幼兒約兩歲時的詞彙量與其將來的學業成績、教育程度甚至社會地位成正比。另一方面，亦有研究指出，爸爸媽媽與小朋友每天的對話時間與方式會直接影響小朋友的詞彙量及智能發展，那麼家長怎樣能夠在日常生活中增強小朋友的詞彙量呢？

家長可在與小孩的互動中，幫小孩增加詞彙量。（GettyImages） 詞彙能力可以分為理解及表達詞彙兩種。理解詞彙指小朋友能聽得懂或看得懂的詞彙，而表達詞彙則指小朋友能說得到的詞彙。 一般而言，小朋友的理解詞彙量比表達詞彙量為多。例如，一個一歲的小孩子或許只能說五個不同的詞彙 (如爸爸、媽媽、波、餅、食)，但能理解其他大量不同的詞彙，例如當媽媽說「燈在哪裡？」時，他會指著燈，當爸爸說「攞波比我」時，他會把波拿給爸爸。 正常發展的小朋友從一歲開始會說單字，歲半會運用50個詞彙，並開始把單字或詞語組成短句。兩歲會運用200-300詞彙，三歲的表達詞彙量已達500-1000個。

爸媽可在與小孩的互動中花點心思，來增加小孩的詞彙量，以下是一些例子：

1：從嬰兒期開始就和寶寶多互動、多和寶寶說話和多玩親子遊戲。

2：多以不同類型的詞彙描述幼兒正在進行的事情，如小朋在玩車時，家長可以運用名詞 (如 車)、動詞 (如 揸車、上車)、形容詞 (如紅色、好快)、位置詞 (如 車裡面)等詞語作出描述，令小朋友多接觸不同種型的詞語。

3：多與孩子進行親子閱讀。

4：多與小朋友談及身邊及之前發生的事情。

5：多與小朋友玩詞彙遊戲 (如鬥講某類別或某特徵的詞彙、請小朋友說出和某詞語有關的詞彙，如雪糕、夏天、雲呢拿味)。

6：以較深及較多元化的詞彙覆述小朋友的說話 (如小朋友說「我去海洋公園好開心」，家長可以說「啊，係呀你一定好興奮啦！」)。