天朗氣清的秋日，最適合就是一家大細出外郊遊玩樂。想方便就腳，山頂是一個不錯的選擇。今次就為大家介紹輕鬆又有特色的山頂親子遊，大家除了可以帶小朋友去隱世公園親親大自然之外，順道還可以到訪全新開幕，以懷舊為主題的麥當勞餐廳以及全球首個大富翁主題館，一同體驗香港人的集體回憶。

山頂廣場以「時光隧道」為主題，由Ronald and friends帶你走入時光隧道！（黃舒慧攝）

走入時光隧道 食住漢堡包欣賞山頂美景 還記得小時候去麥當勞，總嚷著要坐在麥當勞叔叔旁邊嗎？千禧年代開始，Ronald and Friends 四個角色慢慢在麥當勞絕跡，成為港人的集體回憶，但為慶祝香港麥當勞45周年，經過翻新的山頂廣場麥當勞以「時光隧道」主題重現，邀請麥當勞叔叔、漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟跟大家開party！

打卡位 1

還未入餐廳，便從遠處看到四個巨形的麥當勞叔叔、漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟，它們都被裝在透明的「時光膠囊」中，彷彿帶你穿越時光，回到童年！

打卡位 2

座落於400米的太平山頂，這間全港最高的麥當勞自然擁有絕佳景致，近來天氣轉涼，不妨坐在戶外座位，跟維港景色拍照打卡！

戶外空間感十足，是個用餐的好選擇。（黃舒慧攝）

必買！全港獨家紀念精品

適逢45周年慶，山頂廣場麥當勞推出全港獨家的紀念品，從T恤、手挽袋、手鏈和USB等都被製成超精緻的薯條、漢堡包，有些款式剛開售便很快被搶購一空，有意入手的爸爸媽媽們可先打電話詢問。

巨無霸造型的精品最受歡迎。（黃舒慧攝）

必試！頂級Bean Belt咖啡豆

山頂廣場McCafe有別於香港大部分McCafe，它採用頂級的Bean Belt，混合4種來自非洲各地的咖啡豆，帶有清新花果香和濃郁的可可餘韻，全港包括山頂廣場只有7間ＭcCafe試到這款Bean Belt咖啡豆，記得點杯咖啡，配上小朋友最愛的窩夫和蛋糕，一同享受chill time。

咖啡配甜點絕對是周末最佳組合。（黃舒慧攝）

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「時光隧道」麥當勞的全新面貌：

「時光隧道」麥當勞

地點：香港山頂道118號山頂廣場209-210號

玩轉全球首個大富翁主題館

食完早餐，當然要帶小朋友放放電，同樣在山頂廣場的大富翁主題館便最適合一家大細遊玩。

全球首個大富翁主題館。 要數歷久不衰的party遊戲，大富翁絕對榜上有名。10月26日開幕的「大富翁夢想世界™ 」是全球首個大富翁主題館，佔地2萬呎，通過全息投影和4DX體感技術，將銀行、水務局、地契卡、命運卡等等經典遊戲元素神還原，還設有多個互動遊戲和打卡位，保證大人和小朋友都玩得盡興！

大富翁夢想世界™

地點：香港山頂道118號山頂廣場3樓

正式開幕日期：2019年10月26日

開放時間：上午10:00至下午10:00

票價：成人 $260、小童及長者 $220

隱世貴族公園 柯士甸山遊樂場

大富翁主題館大約花2個小時，爸爸媽媽可選擇在山頂廣場享用午餐，或是購買小食便當，到附近的柯士甸山遊樂場野餐。

從山頂纜車站出發，沿柯士甸山道走約5分鐘，即可見到歐陸風格的柯士甸山遊樂場，儘管綠草如茵、繁花似錦，但遊客大多聚集在山頂景點，所以這個公園即使到了假日也遊人不多，不愧為隱世秘景！

柯士甸山遊樂場以古典歐陸風格興建，加上一片綠油油的草地，午後跟小朋友野餐、打卡便最適合不過。（黃舒慧攝）

歐陸花園旁便是遊樂場，面積不大但設施算齊全，比較適合年紀較小的小朋友。（黃舒慧攝）

柯士甸山遊樂場曾是前港督的後花園，沿用英國維多利亞時期的建築，包括噴水池、紅磚屋等，都充滿典雅氣息，吸引很多準新人拍攝婚照。

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小朋友放電好去處

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柯士甸山遊樂場

地址：香港山頂柯士甸山道425號

沿山頂廣場纜車站向下行，經柯士甸道步行約7分鐘即可抵達。

假日小遠足 山頂秘密花園

若然意猶未盡，大家還可以轉戰山頂公園，這個秘密山頂公園位於扯旗山 ( Victora Peak ) 山頂，為前港督山頂別墅，於1900年至1902年間興建，已有百多年歷史，但是由於二次大戰時期失修，山頂別墅遂於1946年拆卸。

公園內依舊保留著一些具古老維多利亞式建築，環境優雅，空氣清新，令人有種與世隔絕的感覺。在一片廣闊的大草地上，可以野餐、可以玩集體遊戲、甚至來個小型的兒童運動會，相信大人小孩都會愛上這個好地方。

山頂公園不乏維多利亞式建築，這個涼亭便是電視劇不時出現的場景之一。（黃舒慧攝）

站在太平山頂，維港景色盡收眼底，是否覺得煩惱盡消？（黃舒慧攝）

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山頂花園

沿柯士甸山道步行向上，途經柯士甸山遊樂場、山頂花園獨立別墅群，約25分鐘即可到達。