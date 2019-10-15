【親子好去處】本地農莊首次引入羊駝　親手餵再DIY羊駝曲奇餅

踏入秋天，最適合去農莊親親大自然！大部份農莊都只有綿羊、兔子等等小動物，不過錦田菠蘿園農莊最近就引入四隻羊駝，小朋友不但可以進入草地和羊駝拍照，還可以親手餵飼羊駝！絕對是超特別的體驗！

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園最近引入全港首次出現的羊駝，四隻羊駝從澳洲引入，大約兩歲半大，體重大約有45公斤。顔色分別為白色丶淺啡色及深啡色，非常可愛溫順，不會攻擊別人。小朋友可以購買飼料餵飼羊駝們，不過羊駝比較害羞，需要慢慢接近，否則有可能受驚跑走呢！

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小朋友除了可以親親羊駝之外，農莊亦有手工藝工作坊讓大家參加，小朋友可以發揮創意DIY羊駝曲奇餅、羊駝空氣鳳梨瓶景製作、拼貼筆袋/零錢包等等，亦可以親手製作珍珠雪糕菠蘿包及菠蘿特飲等等。

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場內亦有售賣羊駝精品。

農莊除了羊駝之外，還有兔子和綿羊讓大家可以讓小朋友拍照和餵飼。農莊內亦有夾公仔機、彈床、沙池等等遊樂設施，小朋友一定會樂而忘返！

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有機薈低碳農莊菠蘿園

地址：錦田四排石村39號（西鐵錦上路站 A 出口，步行約5分鐘）

電話：5579 2178

營業時間：星期一至日10am-6pm

價錢：入場費 成人$100/ 位 ；小童（3歲或以上）$80/ 位；3歲以下及65歲以上持長者卡免費入場；進入羊駝園 $60/20mins (送飼料一份）；手工藝活動套票（包入場通行證）$138－$198

Facebook專頁：有機薈低碳農莊 Go Green Organic Farm