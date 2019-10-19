【親子好去處】4大周末活動推介　免費玩快餐店遊樂場智樂遊戲日

趁住天氣仍然有點熱，還可以到沙灘玩水，今個星期日智樂在麗都灣泳灘舉行遊戲日，讓家長和小朋友把握時間與陽光玩遊戲。另外，紅磡站麥當奴全新兒童樂園區化身親子閱讀樂園；而Hello Kitty首次在港舉行大型戶外生日會，舉辦一連串活動與眾同樂。萬聖節臨近，D2 Place舉辦主題市集，讓大家一起感受節日氣氛。 攝影：許珞珩 （部份為網上圖片）

智樂社區遊戲外展@荃灣康樂及文化事務署遊戲日（圖片及資料來源： Playright Children’s Play Association） 智樂社區遊戲外展@荃灣康樂及文化事務署遊戲日 邀請大家捉緊夏天的尾巴，開開心心玩玩玩！由於活動以沙灘作場地，因而名正言順大肆玩沙又玩水！歡迎大家搬沙堆沙、煮「沙」飯仔；愛水的就可玩水彈、拋沙灘波、玩水槍、玩噴水壺、更可自組水管系統，試試運水！喜歡瀡的，除了可玩激輪滑梯外，更不可錯過帆布滑滑滑作速度滑行。 日期：2019年10月20日（星期日）

時間：中午12時至下午4時

地點：青山公路汀九段11咪半（麗都灣泳灘）

對象：3至12歲小朋友及其家長

遊戲內容：沙地廚房、水球派對、水戰世界、水管奇兵、帆布滑滑滑、激輪滑梯

參加辦法：免費開放、毋須報名、歡迎即場參加 溫馨提示：

1. 玩沙玩水有機會弄污衣物，建議預備替換衣物、毛巾或沙灘游泳裝備。

2. 天氣有可能陰晴不定，請預備合適用品，以防水及抗曬。

3. 活動有機會人潮擠擁，請參加者配合工作人員的運作安排及排隊措施。

4. 遊戲項目的年齡設定是以兒童的基本能力為參考，唯每位小朋友的發展程度有別，家長可因應孩子的能力和喜好而再行決定參與的程度（在旁觀察也是遊戲的過程）。本會歡迎每一位小朋友，包括年幼的，絕對不會對有意玩遊戲的小朋友拒諸門外。

5. 惡劣天氣安排：如遇上下雨，或天文台發出黃色暴雨警告訊號或雷暴警告訊號，將根據現場狀況而作出相應調整；如活動前3小時天文台發出紅色或黑色暴雨警告訊號、或三號或以上的颱風訊號，活動將作取消。 圖片及資料來源：

Playright Children’s Play Association

紅磡站麥當勞全新兒童樂園區及親子閱讀樂園 麥當勞 X 林嘉欣「小幻想 大世界」遊藝節將於10月19日至11月14日於紅磡站麥當勞餐廳內的全新兒童樂園區舉行，透過互動遊戲、繽紛插畫佈置及由林嘉欣擔任圖書館館長，讓家長和小朋友透過「玩樂」更享受閱讀。 今年的繪本系列主題為「小幻想 大世界」，林嘉欣聯同其日本藝術家好友渡部真由美，以「玩樂」「FUN」「PLAY」為目標，創作出一系列三套名為《我要玩》、《好無聊喔》和《我不害怕》的一式兩本繪本書和遊戲書。嘉欣今次特意於繪本書刪走文字，加上渡部真由美色彩豐富的插畫，希望能夠給予小朋友廣闊的幻想空間，以嶄新的玩樂方式，拋開所有框架和束縛，自由自在地發揮創意和想像力，任意為故事添上不同的意義。 另外，紅磡站麥當勞餐廳內的全新兒童樂園區變成「小幻想 大世界」親子閱讀樂園，樂園除了以嘉欣和渡部真由美所創作的故事角色及場景作裝飾外，更設有巨型圖書造型的填色及遊戲區、多組互動遊樂設施等等。在紅磡站麥當勞餐廳的圖書角內，可以閱讀到由林嘉欣擔任圖書館館長，參與管理的近400本兒童讀物，推廣親子共讀文化，亦鼓勵小朋友從閲讀中尋找樂趣。



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Hello Kitty首次大型戶外生日會與Fans狂歡 45小時 今年是Hello Kitty 45週年，將於香港舉辦首個Hello Kitty大型戶外慶祝活動 「大新銀行呈獻︰Hello Kitty Run-derful Party」，屆時將與粉絲連續慶生45小時，日與夜活動連連，先有生日派對夜讓fans們近距離接觸，翌日早上再讓fans們渡過一個健康週末，一齊跑步、野餐及暢遊嘉年華，實行與眾Fans齊齊Party Day & Night！ 一連兩日的「Hello Kitty Run-derful Party」 將於2019年11月1日及11月2日假西九文化區舉行，親子活動主要集中在11月2日(星期六)，注重健康的Hello Kitty邀請大家參與在香港首次舉辦的「Run-derful Run」一齊跑步，強身健體。當中特設「Run-derful Run」2 Ribbons 2公里親子組給大人小朋友一起做運動。安排周到的Hello Kitty亦為文靜的您準備首次的野餐環節「Run-derful Picnic」，讓粉絲們一邊享受美食，一邊欣賞西九文化區維港美景，現場亦將設多個攤位遊戲，大量打卡熱點，親子遊樂活動，一齊熱鬧一番 ！ 參加者同時亦可加購「Hello Kitty Run-derful Party」特別造型Hello Kitty公仔乙隻， 數量有限，先到先得！記住以下日子，及與好友分享，齊齊與Hello Kitty 渡過一個難忘生日！名額有限，額滿即止！ 更多詳情請瀏覽官方網頁 或Facebook專頁「Hello Kitty Run-derful Party」，稍後會公佈更多相關內容。

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