【親子好去處】4大周末活動推介　免費玩快餐店遊樂場智樂遊戲日

趁住天氣仍然有點熱，還可以到沙灘玩水，今個星期日智樂在麗都灣泳灘舉行遊戲日，讓家長和小朋友把握時間與陽光玩遊戲。另外，紅磡站麥當奴全新兒童樂園區化身親子閱讀樂園；而Hello Kitty首次在港舉行大型戶外生日會，舉辦一連串活動與眾同樂。萬聖節臨近，D2 Place舉辦主題市集，讓大家一起感受節日氣氛。
攝影：許珞珩
（部份為網上圖片）
智樂社區遊戲外展@荃灣康樂及文化事務署遊戲日（圖片及資料來源： Playright Children’s Play Association）
智樂社區遊戲外展@荃灣康樂及文化事務署遊戲日
邀請大家捉緊夏天的尾巴，開開心心玩玩玩！由於活動以沙灘作場地，因而名正言順大肆玩沙又玩水！歡迎大家搬沙堆沙、煮「沙」飯仔；愛水的就可玩水彈、拋沙灘波、玩水槍、玩噴水壺、更可自組水管系統，試試運水！喜歡瀡的，除了可玩激輪滑梯外，更不可錯過帆布滑滑滑作速度滑行。
日期：2019年10月20日（星期日）
時間：中午12時至下午4時
地點：青山公路汀九段11咪半（麗都灣泳灘）
對象：3至12歲小朋友及其家長
遊戲內容：沙地廚房、水球派對、水戰世界、水管奇兵、帆布滑滑滑、激輪滑梯
參加辦法：免費開放、毋須報名、歡迎即場參加
溫馨提示：
1. 玩沙玩水有機會弄污衣物，建議預備替換衣物、毛巾或沙灘游泳裝備。
2. 天氣有可能陰晴不定，請預備合適用品，以防水及抗曬。
3. 活動有機會人潮擠擁，請參加者配合工作人員的運作安排及排隊措施。
4. 遊戲項目的年齡設定是以兒童的基本能力為參考，唯每位小朋友的發展程度有別，家長可因應孩子的能力和喜好而再行決定參與的程度（在旁觀察也是遊戲的過程）。本會歡迎每一位小朋友，包括年幼的，絕對不會對有意玩遊戲的小朋友拒諸門外。
5. 惡劣天氣安排：如遇上下雨，或天文台發出黃色暴雨警告訊號或雷暴警告訊號，將根據現場狀況而作出相應調整；如活動前3小時天文台發出紅色或黑色暴雨警告訊號、或三號或以上的颱風訊號，活動將作取消。
圖片及資料來源：
Playright Children’s Play Association
紅磡站麥當勞全新兒童樂園區及親子閱讀樂園
麥當勞 X 林嘉欣「小幻想 大世界」遊藝節將於10月19日至11月14日於紅磡站麥當勞餐廳內的全新兒童樂園區舉行，透過互動遊戲、繽紛插畫佈置及由林嘉欣擔任圖書館館長，讓家長和小朋友透過「玩樂」更享受閱讀。
今年的繪本系列主題為「小幻想 大世界」，林嘉欣聯同其日本藝術家好友渡部真由美，以「玩樂」「FUN」「PLAY」為目標，創作出一系列三套名為《我要玩》、《好無聊喔》和《我不害怕》的一式兩本繪本書和遊戲書。嘉欣今次特意於繪本書刪走文字，加上渡部真由美色彩豐富的插畫，希望能夠給予小朋友廣闊的幻想空間，以嶄新的玩樂方式，拋開所有框架和束縛，自由自在地發揮創意和想像力，任意為故事添上不同的意義。
另外，紅磡站麥當勞餐廳內的全新兒童樂園區變成「小幻想 大世界」親子閱讀樂園，樂園除了以嘉欣和渡部真由美所創作的故事角色及場景作裝飾外，更設有巨型圖書造型的填色及遊戲區、多組互動遊樂設施等等。在紅磡站麥當勞餐廳的圖書角內，可以閱讀到由林嘉欣擔任圖書館館長，參與管理的近400本兒童讀物，推廣親子共讀文化，亦鼓勵小朋友從閲讀中尋找樂趣。
Hello Kitty首次大型戶外生日會與Fans狂歡 45小時
今年是Hello Kitty 45週年，將於香港舉辦首個Hello Kitty大型戶外慶祝活動 「大新銀行呈獻︰Hello Kitty Run-derful Party」，屆時將與粉絲連續慶生45小時，日與夜活動連連，先有生日派對夜讓fans們近距離接觸，翌日早上再讓fans們渡過一個健康週末，一齊跑步、野餐及暢遊嘉年華，實行與眾Fans齊齊Party Day & Night！
一連兩日的「Hello Kitty Run-derful Party」 將於2019年11月1日及11月2日假西九文化區舉行，親子活動主要集中在11月2日(星期六)，注重健康的Hello Kitty邀請大家參與在香港首次舉辦的「Run-derful Run」一齊跑步，強身健體。當中特設「Run-derful Run」2 Ribbons 2公里親子組給大人小朋友一起做運動。安排周到的Hello Kitty亦為文靜的您準備首次的野餐環節「Run-derful Picnic」，讓粉絲們一邊享受美食，一邊欣賞西九文化區維港美景，現場亦將設多個攤位遊戲，大量打卡熱點，親子遊樂活動，一齊熱鬧一番 ！
參加者同時亦可加購「Hello Kitty Run-derful Party」特別造型Hello Kitty公仔乙隻， 數量有限，先到先得！記住以下日子，及與好友分享，齊齊與Hello Kitty 渡過一個難忘生日！名額有限，額滿即止！
更多詳情請瀏覽官方網頁 或Facebook專頁「Hello Kitty Run-derful Party」，稍後會公佈更多相關內容。
市集文藝週末市集 - 萬聖奇幻夜
西方傳統上認為萬聖夜是鬼怪世界最接近人間的時間，每年都舉行大型的巡遊慶祝；市集文藝週末市集將為各位帶來一個充滿神秘及奇幻風格的週末市集，在市集中呈現萬聖夜既怪誕又歡樂的氛圍。市集重點活動包括「奇幻遊樂區」、嘩鬼面具 DIY ，仲有免費萬聖節精品送俾大家！
日期：2019年10月19-20日
地點：荔枝角 D2 PLACE ONE 2樓 The Space（荔枝角地鐵站D2出口）
時間：13:00 – 20:00