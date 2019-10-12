【親子好去處】精選5個動植物農莊　帶孩子向郊區出發

不想白白錯過周末周日的學校假期，好想帶孩子出外走走，但礙於市區的交通狀況可能不似預期般運作，令外出計劃擱置。但孩子的童年只有一次，不想困在家度過寶貴假日，其實香港還有一班親切的農夫在農莊等著我們帶小朋友去玩，今次我們精選5個在近郊地區的親子農場及農莊，場內均有大人小朋友最喜歡的可愛動物及耕作活動，讓都市人可以用大自然的力量暫緩一下緊張的心情，呼吸清新空氣，吸引陽光的正能量。 （圖片由受訪者提供）

上水假日農場 上水假日農場

農場由1992年成立，被稱為香港的原始森林遊樂場，一系列的歷奇活動、自然動力玩樂設施及環保工作坊都十分受歡迎，場內除出著名的山羊外，還有龜、兔子、豬、牛等可愛動物， 農場致力教育參觀人士認識自然生態循環運作, 加強保護大自然的意識，推動綠色文化的有機農場。 地址：上水大隴坑村62C號舖 電話：2668 4055

+ 9 + 8 + 7

大埔蝶豆花園 大埔蝶豆花園 今年3月新開位於鳳園的蝶豆花園有機農莊佔地 50萬平方呎，設有多個多功能活動場， 可舉辦不同類型的有機、綠色、環保、低碳等活動。農莊的景點包括有蝶豆花長廊、天鵝湖、願望島、花海、彩虹蜜蜂箱、 有機農田、遊樂場、動物園、太陽能、森林教育等。 地址：新界大埔鳳園路8號 電話：6583 5111

+ 18 + 17 + 16

禾田喜山種植園​​ 禾田喜山種植園​​ 最先由種植園開始的禾田喜山，有著不同的溫室植物及菜蔬，希望讓每位訪客都享受郊外的氣息。園主發覺多接觸大自然，小朋友的情緒問題都比較容易紓緩，於是園主決定結合大自然及簡單的遊樂設施，如泥沙、彈牀、繩網等，便出現了今日的禾田喜山，既保留原有種植園，又增添小朋友設施，讓小朋友融入四周的綠帶景觀，少點對「電話」，學會與人溝通與解難。 地址：沙頭角沙頭角公路石涌凹段 電話：6010 5978

+ 7 + 6 + 5

西貢清新地有機休閒農莊 西貢清新地有機休閒農莊

在大自然的環境下， 清新地有機休閒農莊提供多元化的活動， 包括有機耕種工房， 趣味盆栽工房， 都市莊稼漢， 手工藝工房， 大自然的廚房， 大自然的遊樂場等等。由於清新地隱匿在蜿蜒山路盡頭的白水碗，讓一家大細投向自然，享受這份心田甘露。 地址：西貢白水碗 電話：2723 3126

+ 9 + 8 + 7

清水灣亦小園 清水灣亦小園 近將軍澳的清水灣區私人農莊，是一個教育農場，全園由石建成的梯田，是香港的「馬丘比丘」建築群。 $100年費可成為會員參加園內活動，每次活動都求會員參加一些社會意義的活動，最近農場特別重視老師和學生的身心健康，推出「開心向日葵」種植義工，每一個活動的參加者都被邀一個小時義工服務，會親自播種，澆水及入花盆。長大後的花，會送到學校，進入課室，讓老師和小朋友們都有一個開心的課室。表揚老師和同學之間的感情。另外，農場日間活動亦十分豐富，如手作豆腐花、自己上山捨柴技的柴火焗薯、小農夫大作戰、小朋友木工堂及食得的盆栽等。 地址：清水灣坑口永隆路

電話：5727 5888