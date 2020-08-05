子女想養寵物Q&A：如何知孩子是否ready？養後有什麼要特別注意？

家中養寵物，不僅能讓孩子的過敏機率降低，也能培養責任心及自信心。但在與孩子討論養寵物的過程中，爸媽們是否也會有這些問題呢？

問題1： 如何帶著孩子了解寵物也會有生、老、病、死的歷程？

與狗相癒－療癒犬心理工作室諮商心理師陳姵君：人會有生老病死的過程，當然毛小孩也不例外，要帶著孩子認識這堂生命教育課程，建議可從探討生命的繪本開始，透過說故事的方式，讓孩子慢慢了解「生命」及「死亡」是怎麼一回事，若是有親身經歷過，爸媽也能將這些經驗當作故事，與孩子一同分享。

家長千萬不要迴避與孩子談，也不建議利用欺騙、隱瞞的方式，讓孩子被迫接受毛小孩的突然消失。當家中的毛小孩來到了生命的終點，爸媽能與孩子一起面對這段過程，好好的哀悼、告別，透過孩子親手為牠做的最後一點事，為這段關係好好畫下句點，對於整個家庭來說，將是最好的機會教育。

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問題2：若是孩子吵著想養寵物，家長可透過哪些方式溝通，以確保孩子了解這不是件容易的事？

與狗相癒－療癒犬心理工作室諮商心理師陳姵君：孩子吵著想養寵物，真的是多數爸媽都會有的困擾！因為孩子沒有親身體驗過，無法了解在照顧的過程中可能會遇到的困難，但多數爸媽也不知道該如何與孩子談，不免採用先拒絕的方式，或是丟出「你以為養寵物這麼簡單？你連自己都照顧不好，怎麼照顧寵物？」等話語。

建議爸媽能找個時間，與孩子好好聊聊，了解其真正想要飼養的原因，而不是先用一句話否決，也能透過上網找資料，或是找尋身旁有養寵物的朋友，讓孩子親自去體驗看看，使其知道必須犧牲玩樂時間，陪伴寵物處理生活上的大小事，才能讓孩子開始思考責任感有多重要，反觀自己是否已準備好。

問題3：孩子與家中寵物的關係十分緊密，但有哪些事不適合？如：睡在一張床、與貓狗親親等？

東憲動物醫院獸醫師程逸旻：注意衛生習慣（摸完動物洗手、食皿分開清洗、避免接觸動物排泄物等……），理論上不用刻意分開小朋友和動物，但在美國，曾經發生過與狗過度親密而引發全身性細菌感染導致截肢的案例，雖然這樣的病例是少數，但對於脾臟摘除、酗酒、使用免疫抑制藥物或免疫抑制疾病的個體仍是高危險群，因此盡量避免像親親、一直讓動物舔小朋友、舔傷口等狀況。

其實，爸媽也不用擔心孩子與寵物過度親密的接觸，建議留意以下5點原則，小孩與毛小孩還是能和平相處（點圖放大瀏覽）：

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：想養寵物．妳與孩子會有這3大疑問嗎？】