台婦狂養207隻貓狗　一屋糞尿老鼠毛孩互食　動保上門驚見30犬屍

台灣71歲陳姓女子在新北市淡水區小坪頂某處鐵皮屋內，飼養約207隻犬貓，去年2月卻被舉報，鐵皮屋內糞尿堆積、老鼠橫行，還有犬隻互咬情形；新北動保處到場稽查，竟驚見30隻犬隻已經死亡；陳女稱「自己老了，無力照顧牠們」，本月被士林地檢署起訴。

動保人員上門發現環境異常惡劣（按圖放大）↓↓↓

起訴書指出，陳女本應提供適當、乾淨、安全、通風的飼養環境，2017年開始，其飼養環境卻惡劣、糞尿堆積、老鼠橫行，導致犬隻健康狀況不佳，極度瘦弱，且有互咬情形；2018年2月6日，新北動保處稽查該處時，當場發現有約30隻犬隻餓病死亡。

陳女偵訊時說，自己因上了年紀，無體力照顧犬隻，才讓飼養環境越來越糟糕，導致犬隻死亡。檢方根據動物法醫解剖報告書、醫院診斷證明書等，認為陳女未善盡飼養責任，導致犬隻營養不良，因過度飢餓，涉入許多異物死亡，依違反動保法將陳女起訴。

動保處當時聯合多位獸醫師、動保員、台灣防止虐待動物協會（TSPCA）多位志工等，前往飼養場查看，發現現場環境惡劣，動物毛髮堆積如山，甚至有狗吃狗情形；估算陳女約飼養200隻犬，7隻貓，最後在2天內全部救出，陸續安置在動物之家。

延伸閱讀：

震驚！台南驚傳殺警案 一名偵查佐中彈慘死

遭槍殺台南刑大偵查佐有三子 曾獲模範警察

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】